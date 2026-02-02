《卧底洪小姐》收视翻倍爆红！朴信惠亲揭「人物化学反应」成追剧关键

tvN周末剧《卧底洪小姐》自开播以来收视节节攀升，第4集全国平均收视冲上7.4%（最高9%），较首播成绩翻倍成长！该剧以1990年代韩国金融圈为背景，结合复古情怀与紧凑剧情，加上演员群精彩演出，成功引爆话题。

朴信惠点评：这部戏是「化学反应的盛宴」女主角朴信惠在剧中饰演精英证券监管员「洪金宝」，为执行卧底任务伪装成20岁基层职员。 她近日受访时直言：「《卧底洪小姐》是人物化学反应的盛宴！金融监管院、韩民证券危机管理本部，以及301号宿舍四人帮的互动，都是不可错过的看点。」

三大看点一次盘整：

1.「301号房女子力」姐妹情谊

朴信惠与高馥熙（河润景 饰）、姜诺拉（崔智秀 饰）、金美淑（姜采映 饰）同住公司宿舍，四位各怀秘密的职员从陌生到共患难。 当洪金宝因订单失误面临解雇时，室友们竟联手透过早期网路「PC通讯」发动匿名舆论战救援，展现热血女力同盟。



2.「危机管理本部」职场革命

原本被公司边缘化的危机管理本部，在洪金宝加入后彻底改变。 Albert・吴部长（曹瀚结 饰）、方进穆课长（金徒贤 饰）、李用器基课长（张道河 饰）从摆烂团队转为业绩黑马，甚至为保护被惩戒的洪金宝集体在会议室外偷听，职场战友情让人谊暖心。



3.「上司线」禁忌张力与幽默反差

洪金宝与申仃优社长（高庚杓 饰）、车仲溢部长（林彻洙 饰）上演强强对决，紧张感十足; 与尹材凡局长（金原解 饰）则打破阶级界线，发展出「共享卧底秘密」的微妙关系，两人私下密会场景更创造出信任与暧昧交织的独特张力。



朴信惠补充：「随著剧情推进，连续性的化学反应将不断爆发！」剧中洪金宝以机智头脑与果断行动力解决危机，让观众获得畅满满快感。 该剧在2049目标观众群收视亦夺下同时段冠军，被看好成为春季档黑马神剧。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻