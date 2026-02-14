池晟VS朴喜洵今晚最终对决！《法官李汉英》收视夺冠迎来大结局，被诬陷成凶手也不退

（谈及EP.13剧情）MBC 金土剧《法官李汉英》今天（14日）迎来最终回，李汉英（池晟 饰）向姜信镇（朴喜洵 饰）提出没有退路的最后对决，压轴结局即将公开。
在昨天播出的第13集中，李汉英中了姜信镇的计谋，再次像回归前一样被诬陷为杀人犯。当天收视率以尼尔森韩国首都圈家庭基准14.9%、全国家庭基准13.6%，刷新自身最高收视纪录，证明剧集直到最后都保持火热话题。
尤其是在被贬到地方支厅的检察官金珍雅（元真儿 饰）强烈要求将未决犯移交给部长检察官之际，电视新闻突然播出「国会议员禹教勋（全镇基 饰）杀人事件」的新嫌疑人，竟是首尔中央地方法院所属的法官李汉英。这段结尾场面全国瞬间最高收视率冲上17.4%，将观众的紧张情绪推至顶点。
此外，反映媒体收视环境变化的核心指标「2054收视率」达到4.7%，在当天播出的所有节目中排名第一。至此，《法官李汉英》在首都圈、2054族群、全国家庭收视率三项指标中皆夺下周五全节目第一，完成「三冠王」，再次印证其金土剧最强者地位。
早前，带头攻击姜信镇的禹教勋，却被姜信镇失手挥出的红酒瓶击中，惨死当场。之后，李汉英更被拿著自己照片的姜信镇揭穿身分。他直言：「你只是个被权力蒙蔽双眼的可怕杀人魔。」两人激烈交手后，李汉英如同回归前的最后时刻一样，被攻击颈部倒下。
被送往医院的李汉英，迎来柳世熙（吴世英 饰）的探视。她替他处理伤口时亲了他，接著说：「对不起，我们第一次见面那天打了你一巴掌，好像还没道歉。」然而这其实是因为柳善哲（安内相 饰）不敌姜信镇威胁所设下的陷阱。柳世熙偷偷带走沾有李汉英血迹的纱布，交给某人后，对方将血迹涂在禹教勋的伤口上，伪造成李汉英是凶手。
察觉异状的李汉英急忙逃离医院，并与姜信镇通话。姜信镇挑衅道：「在警察之前先找到我，至少要有这点诚意，才能洗刷杀人嫌疑。」李汉英则回应：「用不了多久的，反正我一开始就打算奉陪到底，我还没死。」预告展开最后反击。两名男子直到最后一刻仍火花四射的对立，让观众紧张到最后。最终回将加长10分钟，於今晚9点40分播出，海外观众可上HBO Max追看。
