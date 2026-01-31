火力全开！池晟《法官李汉英》收视再创新高，瞬间最高飙升至17%，第10集加长10分钟播出

《法官李汉英》又又又写下亮眼成绩啦！开播后收视一路狂飙、话题度持续发烧，随著剧情进入高潮，每一集都让观众看得热血沸腾。

《法官李汉英》由池晟、朴喜洵、元真儿、太元硕、白珍熙主演，改编自同名网路小说，讲述曾经沦为大型律师事务所的奴隶、常作出不公判决的法官李汉英，在意外回到10年前后，重新选择人生道路，对抗巨大恶势力、实现正义的「回归复仇剧」。



作品於本月初开播后，话题性与收视率同步攀升。根据收视率调查公司尼尔森韩国於今日（31日）公布的数据，30日播出的第9集，全国收视率达 13.5%，首都圈更高达 14.7%，双双刷新自身最高纪录，气势相当惊人。



这集尾声中，李汉英（池晟 饰）陷入前所未有的危机，金珍雅（元真儿 饰）和马康吉（金永弼 饰）爲了抓捕投资诈骗犯，试图搜查「奇迹亚洲」总部。与此同时，必须躲避检方追查的石正浩（太元硕 饰），因为李成大在30亿韩元入帐后仍迟迟不肯离开，内心焦躁不安，情势一触即发。



尽管金珍雅拼命周旋，试图阻止马康吉前往总部，但最终仍无法阻挡。随著「砰」的一声大门被推开，李汉英惊愕的表情定格在结尾画面，为剧集留下强烈悬念。特别是金珍雅与马康吉突袭「奇迹亚洲」总部，高喊「检察官来了」的场面，瞬间收视率一度飙升至 17%，展现堪称历代级的爆发力。另外，《法官李汉英》第10集将特别扩编10分钟播出，更加令人期待今晚的剧情发展！



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻