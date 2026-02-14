贴文钓出双男神！大林千金李珠英晒时尚美照 GD、Code Kunst秒按赞…新世界千金Annie也入闺蜜圈

韩国财阀千金、大林集团荣誉会长李健煊的孙女李珠英（26岁），近日因一则时尚贴文意外成为热搜焦点，背后惊人的「顶级朋友圈」全曝光！

李珠英日前在个人SNS上传多张身穿华丽礼服的美照及一段时装秀现场影片，大力赞扬该品牌系列「完美融合韩国文化遗产与法国高级订制服的美感」，并称作品「以数千小时工艺打破自然与时装、东西方界限，将文化遗产化为可穿戴的艺术」。 她本人也在秀场专注欣赏设计师作品，展现对时尚的热爱。



不过，比起华服与秀场，更让网友惊呼的是贴文下方的「黄金按赞阵容」——天王GD（G-DRAGON） 与 音乐才子CODE KUNST 竟双双现踪，默默按下爱心！其实这并非李珠英首次与GD同框，去年12月她就曾公开在GD演唱会后台与其拍摄的亲密自拍照，据悉两人从BIGBANG出道初期便已结识，交情深厚。



不仅如此，李珠英的闺蜜圈还横跨财阀与演艺界，她与新世界集团孙女、All Day Project成员Annie 也是好友，显见其「含金量超高」的社交网络。 身为大林集团第四代、现任代表李海昌的长女，李珠英虽未直接参与集团经营，却以时尚影响力与顶级人脉持续活跃於公众视线。

目前GD正忙於展开日本、泰国等地的个人粉丝见面会; CODE KUNST 则固定出演《我独自生活》，并将在tvN新综艺《放学后戏剧班》中担任音乐导演。 两位巨星的按赞，也让李珠英的「隐藏版人脉」再度成为话题。

