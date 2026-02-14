池晟VS朴喜洵今晚最終對決！《法官李漢英》收視奪冠迎來大結局，被誣陷成兇手也不退

（談及EP.13劇情）MBC 金土劇《法官李漢英》今天（14日）迎來最終回，李漢英（池晟 飾）向姜信鎮（朴喜洵 飾）提出沒有退路的最後對決，壓軸結局即將公開。

在昨天播出的第13集中，李漢英中了姜信鎮的計謀，再次像回歸前一樣被誣陷為殺人犯。當天收視率以尼爾森韓國首都圈家庭基準14.9%、全國家庭基準13.6%，刷新自身最高收視紀錄，證明劇集直到最後都保持火熱話題。



尤其是在被貶到地方支廳的檢察官金珍雅（元真兒 飾）強烈要求將未決犯移交給部長檢察官之際，電視新聞突然播出「國會議員禹教勳（全鎮基 飾）殺人事件」的新嫌疑人，竟是首爾中央地方法院所屬的法官李漢英。這段結尾場面全國瞬間最高收視率衝上17.4%，將觀眾的緊張情緒推至頂點。



此外，反映媒體收視環境變化的核心指標「2054收視率」達到4.7%，在當天播出的所有節目中排名第一。至此，《法官李漢英》在首都圈、2054族群、全國家庭收視率三項指標中皆奪下週五全節目第一，完成「三冠王」，再次印證其金土劇最強者地位。



早前，帶頭攻擊姜信鎮的禹教勳，卻被姜信鎮失手揮出的紅酒瓶擊中，慘死當場。之後，李漢英更被拿著自己照片的姜信鎮揭穿身分。他直言：「你只是個被權力蒙蔽雙眼的可怕殺人魔。」兩人激烈交手後，李漢英如同回歸前的最後時刻一樣，被攻擊頸部倒下。



被送往醫院的李漢英，迎來柳世熙（吳世英 飾）的探視。她替他處理傷口時親了他，接著說：「對不起，我們第一次見面那天打了你一巴掌，好像還沒道歉。」然而這其實是因為柳善哲（安內相 飾）不敵姜信鎮威脅所設下的陷阱。柳世熙偷偷帶走沾有李漢英血跡的紗布，交給某人後，對方將血跡塗在禹教勳的傷口上，偽造成李漢英是兇手。



察覺異狀的李漢英急忙逃離醫院，並與姜信鎮通話。姜信鎮挑釁道：「在警察之前先找到我，至少要有這點誠意，才能洗刷殺人嫌疑。」李漢英則回應：「用不了多久的，反正我一開始就打算奉陪到底，我還沒死。」預告展開最後反擊。兩名男子直到最後一刻仍火花四射的對立，讓觀眾緊張到最後。最終回將加長10分鐘，於今晚9點40分播出，海外觀眾可上HBO Max追看。



