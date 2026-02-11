从4.3%冲上11.5%！《法官李汉英》逆袭称霸收视 ！最后两集加长10分钟，池晟「疯判结局」万众期待

开局低迷却凭惊人后劲强势攻占家庭剧场的话题韩剧即将迎来大结局！MBC金土剧《法官李汉英》首集仅以全国4.3%的收视率起步，但靠著口碑效应收视一路狂飙，近期已冲上11.5%，稳坐同时段冠军宝座。 本剧仅剩最后两集，黑暗英雄的终极结局引发高度期待。

这部14集的作品，首播时收视表现平平，但随著剧情推进，扎实的剧本与演员们的热演引发热议，收视呈现惊人涨势。 在第12集（倒数第二周）已突破11.5%，牢牢守住收视第一。 游走法律边缘的黑暗英雄故事彻底征服观众，这部收视逆袭的「黑马剧」将如何收尾，成为最大看点。



《法官李汉英》讲述司法界「疯判」李汉英（池晟 饰）的破格行动，已连续四周称霸金土剧收视。 以下就来盘点让观众热血沸腾的李汉英「高光时刻」！



#慈悲？ 不存在的！直接把连环杀手撞飞的疯判气魄

李汉英因冤死而重生，回到10年前担任地方法院法官的时期。 他审理的被告金尚真（裴仁爀 饰）当时仅因窃盗未遂被捕，依法只能判缓刑。 但知悉金尚真是连环杀手真面目的李汉英，下定决心要抓住他。 为了斩断恶之链，李汉英最终目击金尚真，并大喊：「对杀人犯金尚真死刑判处，立即执行！」随即猛踩油门冲撞。 看著金尚真滚落冰冷道路、恶徒遭天谴的瞬间，观众直呼「爽度爆表」！



#权势者施压？ 对暴走火车李汉英根本无用！公开兵役舞弊名册

为了调职首尔需要筹码的李汉英，拿到了涉及政法界人士子女的兵役舞弊名册，并计划加以利用。 名单上甚至包含姜信镇（朴喜洵 饰）想捧上位的大法官候选人之子。 面对金振汉（郑熙泰 饰）要求交出名册的软性威胁，李汉英冷笑回应：「用这名单上的人组个内阁都够了吧？ 找其中任何一人帮忙，弄张去首尔的门票应该都不难。」随后，他更抢在恶势力出手前召开记者会公开名册，成功反将一军，并藉此机会成功调职首尔中央地院，一石二鸟。



#用挖土机惩戒坑洞案主谋！紧咬恶人喉咙的执著

李汉英更亲自执行「私刑」，将「疯判」魅力发挥到极致。 他追撞导致南部面坑洞事故的元凶、面厅长秋荣进（李璋元 饰）的车，并将他拖到采石场。 面对罹难者家属「杀了他」的请求，李汉英宣告：「被告秋荣进！判处死刑！」并操作挖土机举起巨石欲砸下。 虽在家属劝阻下未执行，但李汉英紧盯后续审判，持续施压。 最终看著秋荣进被求刑10年徒刑与50亿罚款，李汉英锐利的眼神让观众大呼过瘾。

#击垮巨恶金主的完美设计！

李汉英设局从巨恶的资金管理人李成大（赵相纪 饰）手中骗走30亿黑金。 事迹败露后，李成大试图向姜信镇告密，使李汉英陷入危机。 此时，李汉英冷笑背出李成大女儿的帐号，威胁道：「如果这30亿马上汇进这个帐户，你觉得会发生什么事？ 强首席知道后会是什么表情？ 不好奇吗？」将李成大逼入绝境。 更绝的是，他找来「强大靠山」白理硕（金太佑 饰），在李成大面前亮出载明非法审判交易与贿络细节的文件，彻底取得胜利。



《法官李汉英》凭藉主角李汉英的活跃表现，人气直到剧集尾声仍居高不下。 距离结局只剩最后两集，从腐败法官蜕变为黑暗英雄的李汉英将如何收尾，备受期待。

MBC金土剧《法官李汉英》第13、14集将延长10分钟，於本月13日（五）、14日（六）晚间9点40分（韩国时间）播出。

