网传安普贤在金宇彬＆申敏儿婚礼哭成泪人儿？他亲自澄清：错啦！真正哭的是在郭Tube婚礼

此前，安普贤在网路上因「在金宇彬＆申敏儿婚礼上呜咽」的影片引起话题，没想到，其实哭的根本是另一场婚礼 XD

在《春日狂热》中，安普贤饰演兼具体力、财力与影响力的男主「宣在奎」，帅气又专情的模样让不少观众沦陷。剧集最终以全国收视率 5.7% 刷新自身最高纪录，漂亮收官！



在采访中谈到现实中的恋爱风格，他笑说自己其实没那么直接：「比起像在奎那样大方示爱，我更喜欢默默照顾对方。我不太会把爱说出口，在恋爱里其实满害羞的，也不到傲娇，就是有点笨拙啦。」



至於近日被误传在金宇彬与申敏儿婚礼上哭成泪人儿，他也亲自澄清：「那是错误消息！不是宇彬的婚礼，是郭Tube的婚礼啦。」他解释，在宇彬婚礼上确实有点眼眶泛红，但真正落泪是在郭Tube婚礼，「其实衣服也不一样，只是没有特别去更正，宇彬也知道这件事。」



谈到落泪原因，他坦言，每次看到双方父母互相问候都会特别感伤。被问到会不会羡慕好友结婚，他也老实表示：「不可能不羡慕。」但随即补充：「不过我现在还是很享受工作，结婚对我来说还很遥远。」

安普贤果然是工作狂！接下来还有两部新剧准备跟大家见面。首先是与 Hodoo Entertainment、李星民、秀贤合作的历史剧《神之珠》，故事围绕远征队为寻找护国圣物而展开，在冒险中交织友情与爱情，光听设定就让粉丝超期待。



另一部则是让人敲碗已久的《财阀X刑警2》！安普贤饰演的财阀三世刑警「陈利手」警察学校受训后正式归队，没想到当年在警校对他「特别照顾」的魔鬼教官朱惠拉（郑恩彩 饰）竟成为新任队长。从冤家变上下属，两人火花四射，笑点与互动都超吸睛。



