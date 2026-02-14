还记得《屋塔房小猫》、《那小子真帅》的郑多彬吗？「男友家浴室断魂」已过19年， 母悲恸办冥婚

时间过得真快，以甜美笑容深植人心的韩国女星郑多彬，2月10日是她逝世19周年的日子。 2007年2月10日，年仅27岁的她被发现在首尔江南区男友住处的洗手间内离世，现场未留遗书，警方虽经尸检仍未能找到他杀证据，最终以自杀结案。

她的突然离世震惊全韩。 郑多彬2000年以电影《悲伤恋歌》中崔真实的少女角色出道，随后凭藉MBC情景喜剧《Nonstop》中活泼可爱的形象走红，更以《屋塔房小猫》（阁楼男女）成为浪漫喜剧女王，接著在《嫂嫂十九岁》、《那小子真帅》等作品中展现阳光魅力，被誉为「浪漫喜剧精灵」。



然而光芒背后却藏著不为人知的痛苦。 她在去世前一天凌晨於个人迷你主页上留下标题为「终究」的文章，内文写道：「感到窒息想死。 无来由地生气、快疯了。 像晕船一样难受。 觉得失去了自我，正在失去某种认同感。」这些文字让粉丝无比心痛。

由於她去世前已确定出演新剧《Cube》及《Rally》，家属与经纪公司曾质疑死因，认为她并无自杀理由，要求重新调查，但最终未能翻案。 郑多彬的离世留下重重疑云，多年来各种揣测从未停息。



在她身后，母亲的思念方式也令人唏嘘。 曾有节目播出母亲试图「通灵」的画面，更在2011年、女儿逝世4周年时，依照母亲意愿为她举行了「冥婚仪式」。 这些举动都反映出至亲难以磨灭的伤痛。

19年过去郑多彬那标志性的灿烂笑容，至今仍留在许多影迷心中。 每当提到英年早逝的韩星，她的名字总会伴随著惋惜与回忆被提起。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻