Netflix《单身即地狱6》火速官宣！第五季才刚落幕就确定制作，PD喊话：新一季会更火热、更精彩

《单身即地狱5》才刚落幕，Netflix 就正式宣布确定制作《单身即地狱6》，这也是韩国综艺节目史上的首例！

《单身即地狱》是一档在偏僻小岛「地狱岛」上进行的恋爱实境秀，规则很简单：只有成功组成情侣的参赛者才能离开岛屿。节目以单身男女的真实互动和火辣约会闻名，每一季都刷新收视与话题纪录，掀起热潮。

《单身即地狱5》表现亮眼，连续三周稳居全球非英语节目 Top 10 第2名，并在韩国、香港、新加坡、台湾拿下第一名佳绩；同时也登上泰国、日本、印尼、菲律宾等 18 个国家的 Top 10 榜单。历史级成绩再次证明节目的强大影响力，也让全球观众为之著迷。



观众最关心的，就是这一季会出现哪些「史上最强单身」！而在第五季展现犀利反应的 5MC——洪真庆、李多熙、圭贤、韩海、Dex（金珍映），他们的默契比上一季更进化，新一季又会有什么爆笑或精彩反应呢？也成了粉丝最期待的看点！

制作人金在元、金正铉与朴秀智表示：「真的很感谢一直支持《单身即地狱》的粉丝们，因为有大家的喜爱，我们才能顺利启动新一季。未来也会听取粉丝们的意见，努力打造更加火热、精彩的《单身即地狱》！」



