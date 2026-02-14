韩国电视台的「盲点」：还在用30年前的收视率指标！好剧得不到高收视率，实则网路封神、观众哭求第二季

在影音平台全面爆炸的现在，观众早就不只坐在电视机前追剧了！然而，电视台却依然用「收视率」这个30年前的老指标，判断一部节目的好坏。 近年来多部戏剧、选秀节目明明超有话题、网路热度爆棚，但收视率却只有1%~2%，让不少制作人忍不住直呼：「再用收视率看成绩，真的太不合理！」

收视率样本太少！PD傻眼：4千个家庭能代表全国？

目前的收视率是靠「4,000 多户装置的家庭」来计算，全韩国才用4千户做样本，影响力却被无限放大。 更糟的是，只计算「当下在电视上」的收看，透过 OTT、重播、YouTube 二创...... 通通不算。



但现在谁追剧还一定守著电视？ 这方法根本跟不上时代。 SBS 一位 PD无奈表示：「收视率好≠节目好。 很多我觉得做得超好的内容，收视却不亮眼; 反而一些预期普通的节目，成绩很好。 两者根本不是同一件事。」她强调比起冷冰冰的数字，她们更在意的是「观众有没有感动？ 有没有讨论？ 剪辑片段播完后还在各大平台被疯传吗？」只要网路声量爆，有人二刷三刷，那就代表节目成功了。

广告主也变了！不追收视率，只看20~40岁反应

以往黄金时段只要收视率高，就能吸到满满广告。 但现在广告主更看重的是——「能不能打到 20~40 岁这群核心观众？」因此，高收视但观众年龄偏高的节目，反而不一定卖得掉广告。 某电视台内部人士说得更直白：「收视高没广告，一切都是零。 比起多少人看，我们在意的是——谁在看、在哪里看、看了之后有没有反应。」所以现在各台都会同时看：OTT点击数、网路短片观看数、社群讨论度、品牌适配性（节目调性是否符合合作品牌）这几项指标，才能判断一个节目值不值得投资。



收视率压力让工作环境「紧绷到爆」：一天讲十次收视，谁不崩溃？

一位制作组成员吐露过往经验：「只要掉一点，主管就开始狂施压，整天只讲收视。 甚至会怀疑自己是不是不会做节目，压力超大。」明明节目网路讨论度超高、片段在YT狂破百万，却因为本放收视不亮眼，被质疑表现不好，制作人直言这种心态「非常过时」。



文化评论家尹硕珍也指出：「收视率不可能被完全丢掉，但它已经不再是唯一标准。 用收视率定生死，是时代错误的观念。」

收视率时代结束了！真正的赢家=能在所有平台引爆话题的作品

随著 OTT、YouTube、短影音主导收视习惯，观众早已改变。 一部作品的成功，不再只看「电视机前坐了几个人」，而是：它是否在网路洗版？ 年轻人愿不愿意主动找来看？ 品牌、广告主愿不愿意合作？ 二创与片段是否广传？



这些才是新时代的真正 KPI！韩国业界目前正积极推动「多元指标」，希望未来不再让好节目被1%收视率打入冷宫，也让制作人可以专心做好内容，而不是每天被数字绑架。

