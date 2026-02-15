不仅帅还温柔到犯规！BTS V欧洲被粉丝认出「听不到招呼还特意折返」！合影宠粉无极限

全球天团BTS防弹少年团终於要结束军白期，在时隔约3年9个月后以完整体重磅回归！团体将於3月20日发行正规五辑《ARIRANG》，并於隔日21日晚间在光化门广场一带举行回归Live演出。 这是光化门广场首次有歌手举办免费单独公演，消息一出立刻引爆话题。

在粉丝「ARMY」引颈期盼之际，成员V（金泰亨）近日接连被爆出的温暖轶事，再度成为焦点，完美诠释何谓「偶像内外皆男神」。日前防弹少年团因海外行程经迪拜前往葡萄牙，当地有粉丝捕捉到V现身一家面包店。据粉丝描述，当时在面包店工作的她先认出了V，并小声打了招呼，但V并未听见。 经经纪人转告后V特意折返，并以微笑回应了她，还一起合影留念，完全没有「世界巨星」的架子。



"안녕, 고마워" 방탄소년단 뷔, 포르투갈 9년 성덕 아미와 다정 투샷



뷔가 포르투갈에서 한 팬과 찍은 사진의 사연이 잔잔한 감동을 전했다.

방탄소년단은 지난 2일 해외 일정 차 아랍에미리트 두바이를 경유해 포르투갈로 출국했다. 이들이 완전체로 함께 공항에서 출국한 것은 약 4년… pic.twitter.com/YafwpdqGpI — 한국태크루 (@KTH_Kcrew) February 8, 2026

之前与V一同服役的A先生，日前透过个人SNS公开多张合照，并分享V在军中的真实样貌。 他透露V虽然肩、腿等全身都有旧伤，却仍在射击项目中拿下满分第一名，更在冬季城镇训练・射击获得第一，凭藉带伤奋斗的精神获颁「军警模范奖」，让同袍直呼：「真的受到很大激励！」A先生更感性回忆，最后一次与V一起体测时，两人为了拚最高等级「特级」，在3公里跑步中互相鼓励、带动彼此，最终远远超前标准时间完成，「真的超浪漫，是一辈子的回忆」。 他还提到V经常在休假时自掏腰包，请同袍到营站吃好料，甚至准备了平时在军中难吃到的「鳗鱼寿司」等高级美食，暖心举动不断。



最令网友动容的是，A先生说：「正是V展现的坚持与热情，让我更坚定复健师的梦想，在军中无论运动或学习都没放弃努力。 退伍后也更有热情朝著梦想奔跑。 因为哥，军生活更快乐了。」V的存在，俨然成为同袍的精神支柱。

V的温暖不仅限於军中，最近在法国拍摄《Winter Ahead》MV的韩国工作人员B先生，也透过TikTok分享幕后故事。 他透露，拍摄中途V进休息室准备稍作休息，当时一名工作人员立刻起身要让座，V却礼貌地婉拒，并表示自己站著就好。 B先生强调：「那不是客套，态度非常自然。 他对所有工作人员都很有礼貌。」



为了带动拍摄气氛，V还主动想学法语的「加油」来鼓励临时演员们，虽然因发音不易最后改说「super」逗笑全场，但心意十足。 在官方公开的幕后花絮中，也可看到V虽是主角，却特意将临演安排在前排与中心位置，更亲自搀扶年长演员，细节处尽显体贴。 连合作的法国演员都称赞他是「热情又亲切的演员」。



V的亲和力早已闻名国际。 曾参与《ON》MV演出的美国童星Lina Johnson就说他「在片场很亲切、爱开玩笑，让拍摄很放松」; 《Layover》专辑MV导演更坦言：「因为V特有的温柔，让我不得不成为他的粉丝。」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻