朴敏英×魏河俊上演「危险之恋」！tvN悬疑韩剧《Siren》爱上她就等於走向毁灭之路

浪漫惊悚韩剧《Siren》「致命女人」朴敏英正逐步勒紧魏河俊（魏嘏隽）的呼吸，这段「纠缠至深的孽缘」公开了最新预告！！

将於3月2日首播的 tvN 全新月火剧《Siren》中，公开了一张疑点重重的神秘海报～。

这部浪漫惊悚剧，讲述一名拥有令人无法抗拒魅力的保险诈欺嫌疑女子 韩雪雅（朴敏英 饰），以及一名怀疑围绕在她身边的死亡事件并展开追查的男子 车宇硕（魏河俊 饰）之间的故事。



公开的海报中，韩雪雅嘴角带著意味深长的微笑，以全身紧紧环抱车宇硕。她的手彷佛锁住猎物呼吸的蛇一般，慢慢勒紧车宇硕的脖子，令人心跳加速。被韩雪雅压制住的车宇硕，干涸的表情中透出一股冰冷的紧张感。

尤其象徵两人危险缘分的玻璃也出现破裂，更激起不祥的想像。「将会爱上这个危险女人的下一个男人」这句标语，正指向被韩雪雅迷惑的车宇硕。因此，为了揭开韩雪雅的真面目，而踏入这段通往死亡之爱的车宇硕，其未来发展也备受关注。



如同这张疑点海报所预告，《Siren》将展现韩雪雅缠绕车宇硕内心的致命诱惑。以「真相」作为诱饵，锁定车宇硕这个新目标的韩雪雅，究竟会如何回应他强烈又执著的关注？而这个无法逃脱的陷阱背后，又隐藏著什么样的真相，也引发观众好奇。

▼最新预告：除了朴敏英和魏河俊外，还有金正贤所饰演的新创公司的CEO白俊范，加入这场危险的战局，三位实力派携手主演，令人非常期待！



《Siren》制作组表示：「剧中将描绘车宇硕对韩雪雅的一点点怀疑，逐渐演变成强烈的关注，最终连结到巨大真相的过程，带来刺激的反转魅力。」并补充：「随著真相一步步揭开，车宇硕对韩雪雅的怀疑将如何转变，也请大家拭目以待。」



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻