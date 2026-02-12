Disney+《天机试炼场》海报出炉！网友惊见「完全消失的朴娜勑」，叹：制作组P图P到手软？

Disney+全新原创综艺《天机试炼场》日前公开了官方海报与预告，集结49位命理师展开一场「神仙打架」般的生存战，出演阵容包括全炫茂、朴河宣、神童、姜智荣等。 不过，最引发话题的，却是「找不到」另一位原定出演者——因连串争议而暂停演艺活动的朴娜勑。

这档节目是描述49位来自塔罗、四柱、巫俗、观相等各领域的知名命理师，透过各种任务测试自身命运的生存综艺。从公开的海报中，可见命理师们手持塔罗牌、米粒、放大镜、扇子、水晶球等代表各自「业务」的丰富道具，气氛神秘又紧绷。 制作单位也强调，节目为事前制作，所有拍摄均已完毕。



然而，眼尖的网友立刻发现，在整个预告及海报中，完全不见朴娜勑的踪影，彷佛从未参与过一般，引发热议。网友纷纷留言：「制作组为了把她P掉，肯定很辛苦吧？」、「真的彻底『被消失』了耶」、「争议的威力太可怕了」、「这后制工程浩大啊」。

朴娜勑自去年12月起，因接连爆出经纪人职场霸凌争议及疑似非法用药等丑闻，宣布全面暂停演艺活动。前经纪人指控遭受不当对待，并对她申请了价值约1亿韩元的财产扣押; 同时，她也遭质疑在非医疗场所，接受无正式医师执照的「注射大妈」进行非法药物施打。 朴娜勑当时发表声明，表示「身为带给大家欢笑的喜剧演员，认为暂停活动是正确的决定」，并称会诚实面对法律程序，但未再做进一步解释。



如今随著节目预告公开，朴娜勑「被消失」的画面，似乎也为她目前的事业状态下了最直接的注解。《天机试炼场》将在Disney+上线，届时节目正片中是否还会保留朴娜勑的片段，也成为另类的关注焦点。

