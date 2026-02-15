Krystal郑秀晶强势入主《看见命运的上班族》！取代申世景联手徐仁国，挑战「逆天改命」傲娇新女力

Krystal郑秀晶又接一部新剧！据韩媒 13 日报导，郑秀晶已落实出演下半年话题新作《看见命运的上班族》，并将与「收视保证」徐仁国 展开梦幻联动。

开拍前夕换角！郑秀晶「冰山气场」完美契合野心家

据悉，该剧女主角原定由申世景出演，但在开拍前夕出现变动，最终由郑秀晶正式接手。 郑秀晶在剧中饰演「贤进物产」营业二组的新人「林延熙」，是一个虽然天生注定「四面楚歌」，却对命运充满狠劲、勇往直前的傲娇野心家。 她穿著华丽礼服在暴雨泥泞中狂奔，全身散发的自信甚至比香水味还要浓烈。 彷佛没吃过苦的美貌、坚定且充满力量的步伐。 以及让人不敢轻易靠近的强大气场，完美复刻了大众心目中郑秀晶最经典的「冰山公主」形象。



徐仁国拒当「神棍」！拼命逃离神降变身平凡社畜

男主角则维持由徐仁国担纲，饰演拥有足以扰乱世界的强大灵力、注定成为邪恶巫师的「崔英勋」。 为了拒绝「神降」的天命，他隐藏实力、拼了命想要成为一名平凡的上班族，角色设定充满喜剧与奇幻色彩。



千万级 IP 加持 下半年双剧连发霸屏预定

《看见命运的上班族》改编自同名超人气网路小说，原著在 Munpia 平台创下超过 1,000 万次的惊人点击率，不仅拥有一票死忠粉丝，剧本更在业界引发众多演员与制作方的「抢人大战」。

此外，郑秀晶主演的另一部tvN悬疑新剧《在大韩民国成为房主的方法》也将於 3 月 14 日率先登场，讲述一名被债务压得喘不过气的「生计型房东」，为了守护比性命更重要的家人与建筑，不惜卷入一场假绑架案的故事。



