BTS 防弹少年团 退伍后第一次正式的完整体写真！15国《GQ》封面齐发：「比起个人，我们更重视团队」

【影片】BTS 防弹少年团 将登上15个国家与地区的全球时尚杂志《GQ》3月号封面。这是韩国艺人首次创下的新纪录。同时，这也是在睽违约3年9个月后，以完整体活动为前提公开的团体画报，具有特别意义。

14日，防弹少年团所属公司BigHit Music表示，BTS被选为韩国、美国、英国、日本、台湾、墨西哥、德国、泰国、西班牙、义大利...等15个国家与地区《GQ》封面模特儿。BigHit Music指出：「韩国艺人同时登上如此多地区封面的情况，这还是第一次。」



防弹少年团也在访问中坦率分享了准备新专辑时的想法。成员们表示：「我们都非常重视团队，甚至超越了个人。」并说：「我们是以团体出道，这就是我们的身分认同。」

谈到粉丝「ARMY」时，成员们表示：「爱的程度大到难以衡量。」并说：「BTS 和 ARMY 之间有著相互影响的关系。」成员接著表示：「每当感受到这一点，我们都会深思该传达什么样的讯息，也希望能带来正面的影响。」



防弹少年团将於3月20日发行的正规五辑《ARIRANG》（阿里郎），收录14首歌曲，展现团队的身分认同与「现在的防弹少年团」。

此外，他们将在发行隔天、下月21日於首尔光化门广场举行大型免费演出「BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG」回归首秀。该演出也将透过Netflix向全球同步直播。



