朴娜勑、曹世镐引发争议后都能复出了，为何只有金秀贤不行？【议题讨论】

正与经纪人陷入法律纠纷的朴娜勑，二月将透过 Disney+ 综艺《天机试炼场》回归。因与熟人相关的风波而接连退出节目的曹世镐，也将透过 Netflix 综艺《SCREWBALLS》第三季与观众再度见面。反观与两人相比有更长空白期的演员金秀贤，至今几乎没有任何动向。耗资约600亿韩元的 Disney+《山寨人生》前景仍不明朗。

《山寨人生》虽已完成大部分拍摄，但仍旧很难顺利推出，至今处於动弹不得的状态。

综艺人为何比较容易复出？

围绕三人的争议有一个共通点，就是都与特定人物引发争议后所延伸出的相关事件。然而必须承担的责任与波及程度却大不相同。朴娜勑与曹世镐能比预期更快走上复出之路，背后原因之一，是与韩国电视台不同、较不受国内舆论影响的全球OTT平台力量。



朴娜勑与曹世镐的复出作品都是综艺节目。两人虽然在综艺界都有极高存在感，但节目形式并非以单一人物为核心，而是多位综艺人合作产生综效的结构。只要在特定节目框架中完成团队或来宾的角色即可。

两人的出演比重分散在各集之中，一旦舆论恶化，也可透过剪辑、调整分量、讨论后续出演等方式应对。即使复出后再发生问题，也仍有事后处理的空间。两人在争议爆发后，自行退出原本固定出演的无线台节目，也被视为平息负面舆论的因素之一。

人气演员复出之路，比想像中还艰辛

然而金秀贤的情况则不同。即使背后有全球OTT支持，也难以将这股力量转化为复出契机。《山寨人生》是由金秀贤主导的作品。电视剧（影集）的结构是由主演带动并支撑整体叙事，不论争议发生前或发生后，都难以透过剪辑或调整方向来修正。





围绕主演的疑云与争议，必须完全化解，作品才能在不受损的情况下公开。虽然一部作品是由数百名工作人员共同完成，但讽刺的是，作品往往与演员形成命运共同体。遇到好消息时能相互助益，但一旦出现坏消息便可能一同崩塌。演员名气越大，风险就越像失控的骨牌效应般扩散各处。

广告商提出高达数百亿的天价违约金

金秀贤虽然已完成《山寨人生》大部分拍摄，但因围绕前女友、已故金赛纶的相关疑云浮现，被迫中断所有活动。对於陷入风险的明星而言，最可怕的或许是转为冷淡的大众，以及完全依照大众需求行动的广告主。争议爆发后，广告商对金秀贤提出了总额高达数百亿韩元的违约金诉讼。



从金秀贤的立场来看，比起已拿到片酬的《山寨人生》，集中处理可能需支付数百亿违约金的广告诉讼，或许更为有利。事实上，争议发生至今，经纪公司GOLDMEDALIST发表的大多数官方立场，比起为复出诉求或说服大众，更接近向广告商说明为何不构成违约的法律依据。

以贴近大众的明星为核心的内容，当明星人气越高时，作品飞得越高；但同时也背负著随著风险一同坠落的危险。讽刺的是，前者情况下，制作方会为了匹配明星人气支付高额片酬；但在后者情况中，承担责任的往往不是演员，而是制作方与投资人。

原报导：https://tvdaily.co.kr/read.php3?aid=17701913251777239002

