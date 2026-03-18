演艺圈3大「话痨」金南佶×朱智勋×尹敬浩登《藉口GO》狂聊不停！点击破680万，网友直呼：第一次看到刘在锡这么安静

刘在锡主持的网路节目《藉口GO》迎来第100集！这次邀请到演艺圈三大「话痨」金南佶、朱智勋、尹敬浩作为嘉宾，从节目预告到正式公开都引发热议。

三人合体展现超强口才，从开场就节奏满满、笑料不断。作为第100集特别企划，14日公开后迅速在网路发酵，短短两天就突破500万观看，截至18日上午已超过680万次。



节目中，三人轮番吐槽、分享趣事，甚至连「大神」刘在锡都难以插话，带来前所未有的笑点。尹敬浩畅谈拍摄现场趣闻，金南佶分享长时间粉丝见面会趣事，而朱智勋则以直率犀利的谈吐串起全场对话。虽然平时三人都声称「不算话很多」，但这回完全展现「话痨三人组」的真本色。



网友们也热烈回应：「快转哪都有人在讲话」、「现在才3月初，就相当於确定年度最佳作品奖的水平了」、「快转哪都有人在讲话」、「这是我第一次看到刘在锡这么安静」、「2个小时的影片是600万次？哈哈哈这跟千万电影没什么两样」、「哎呦！我们要知道上字幕的人的辛苦」、「朱智勋-只说自己想说的话、金南佶-胡言乱语、尹敬浩-继续说下去、刘在锡-一直吸鼻涕」、「在今年的颁奖典礼上三人必须要领奖」、「真的是历代级搞笑」、「金南佶好像想去参加颁奖典礼，请邀请他吧」、「这个不会突破一千万吧？虽然是2个小时，但是太有意思了」、「第一次看到刘在锡这么沈默寡言」、「公开无剪辑版吧」等，好评接连不断。

另外，《藉口GO》的颁奖典礼已经举办三届：2023年第一届大赏由李栋旭获得、2024年第二届大赏由黄晸珉夺下，而去年第三届大赏则由池锡辰获得。尹敬浩去年也拿下新人奖，不知道今年的颁奖典礼能不能再看到「话痨三人组」合体呢？不过……这样其他嘉宾会不会完全没有发言机会了（笑）！

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