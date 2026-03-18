男主车银优避税风波烧不停也没差？Netflix力推《超能路人甲》 5月办发布会，第二季度强势上档

韩国「脸蛋天才」车银优近日深陷高达200亿韩元（下同）的逃税风暴，形象遭受严峻考验。 尽管争议延烧，他入伍前主演的Netflix全新漫改剧《超能路人甲》仍确定如期上线，预计将於今年第二季度与全球观众见面。

据韩媒报导Netflix新剧《超能路人甲》将於5月12日举行制作发布会，正式启动宣传行程。 Netflix方面也证实：「《超能路人甲》第二季度上线的计划没有变动，具体的公开日期与主要日程确定后会再对外公布。」



在这场关键的宣传活动中，担任男主角的车银优确定缺席。 由於他已於去年末以陆军军乐队身分服役，经纪公司证实他无法到场。 届时发布会将由导演柳仁植率领女主角朴恩斌、金海淑、崔代勋、林成宰及孙贤周等主要演员出席。



车银优近日因国税厅追徵高达200亿的税金，一举刷新韩国演艺圈追缴金额纪录，引爆逃税疑云。 对此，所属经纪公司Fantagio先是发布声明表示，「正依照税务当局的程序确认事实关系，未来待法律与行政判断明朗化后，将会负责地采取必要措施。」车银优本人也透过社群平台低姿态致歉：「透过这次事件，我深刻反省了身为纳税义务人的态度。」据悉，车银优方面对国税厅的决定提出异议，目前已申请「课税前适否审查」，将对追缴结果展开抗辩。

与此同时，除了税务风波，车银优还因将於日本举办写真展，遭质疑违反军人不得从事营利活动的规定。 经纪公司也紧急灭火，强调该展览是利用艺人肖像IP（智慧财产权）的商业合作，早在车银优入伍前的2024年8月就已签约，「并非车银优亲自参与的营利活动」。 公司也补充，已事先向国防部确认，此举在军务上并无问题。

即将上档的《超能路人甲》以1999年世纪末为背景，是一部讲述一群「社区鲁蛇」（loser）意外获得超能力，联手对抗恶棍的搞笑动作冒险剧。 朴恩斌饰演超能力者「殷彩妮」，而车银优则扮演追踪连环失踪案的特聘公务员「运政」。 随著男主角陷入争议，这部作品的上档也备受考验。



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