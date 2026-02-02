【震荡韩娱】车银优、金宣虎接连卷入税务疑云！经纪公司 Fantagio 危机处理能力不足遭轰

经纪公司 Fantagio 因旗下艺人车银优与金宣虎卷入各项税务及法人相关争议，连日成为大众关注的焦点。虽然两起事件目前均尚未有最终定论，但外界纷纷指出，事发后经纪公司的应对方式反而导致舆论进一步恶化。

车银优事件中，公司应对不足，被质疑舆论控管

近期（1月22日）有报导指出，车银优遭首尔地方国税局调查四局进行高强度税务调查，并收到约 200 亿韩元规模的追缴税款通知。据报导，由车银优母亲担任代表的一人公司一直与 Fantagio 签订劳务契约，国税局针对该法人是否实质营运等问题提出质疑，并告知将追缴约 200 亿韩元的税金。



在初步报导当天，舆论因惊人的追缴金额而沸腾。由於这是极为敏感的逃税疑云，大众要求经纪公司给出迅速且具体说明的声音日益高涨。然而，Fantagio 仅发表了原则性的立场：「国税局的通知并非最终确定的事项，将针对法律解释及适用相关争点，依据合法程序进行说明。」因其未发表道歉或遗憾之意，引发了公众的反感。

随著争议持续，在 5 天后的 27 日，Fantagio 再次发布立场声明，迟来地低头致歉表示：「对於让许多人担心，我们深感抱歉。」而这是在车银优於社群媒体发布个人立场声明的一天之后。不过，该声明并未针对调查背景或争点提供具体解释，重点反而放在「请节制过度的解读与猜测」，被评价为比起厘清事件，更侧重於舆论控管。



关於税务调查具体说明的匮乏，也加深了大众的质疑。特别是 Fantagio 与该案关联，去年已收到国税局约 82 亿韩元的税收追缴通知，虽申请了「课税前审查」但遭驳回。尽管外界指出有必要对此进一步说明，但经纪公司却仅传出聘请大型律师事务所、延揽前任高官律师等消息，反而使争议扩大。

金宣虎事件中，公司无具体澄清，加剧大众疑虑

接著，2月1日爆出的金宣虎相关疑云也面临类似指责。当天报导指出，金宣虎正营运著一家与 Fantagio 无关的公演企划法人。该法人成立於 2024 年 1 月，当时金宣虎尚在之前的经纪公司，地址设於金宣虎位於首尔龙山区的住处，由金宣虎担任代表理事，父亲担任社内董事、母亲担任监事，并无外部专业经理人。



最初的报导中包含多项指控：金宣虎涉嫌透过法人名义帐户转帐薪资给父母，父母再将钱转回给金宣虎；以及涉嫌将法人卡私用於生活费、娱乐费，更有检举指称其父亲驾驶法人名义的高级进口车。这让部分观点认为这与先前爆发的车银优事件结构相似，加剧了大众的疑虑。

Fantagio 在数小时内便发表立场，明确表示：「金宣虎与公司间的合约及活动并无任何问题」，并强调重视法律与税务程序。然而针对金宣虎的法人公司，仅表示：「该法人是为了制作舞台剧及相关活动而设立，绝非以刻意节税或逃税为目的。」除了说明在金宣虎移籍至 Fantagio 前一年多时间内并无实际营运，目前正在办理废业程序外，并无更具体的澄清。



Fantagio公司业务＆危机处理能力令人堪忧

在接连不断的争议中，业界内外对 Fantagio 的危机处理能力充满忧虑与批评。既然出现了必须判定是否违法的质疑，就应给出具体的解释并以负责任的态度应对，但缺乏实质内容的说明失去了说服力，导致针对金宣虎的舆论也自然地朝向恶化发展。尽管保护艺人是经纪公司的主要职责，但目前却引发了「公司为了降低自身的法律风险，反而将负担转嫁给艺人个人」的批评。除非后续有明确的事实说明与一致的应对，否则大众对 Fantagio 的冷淡视线恐难以平息。



