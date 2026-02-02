魔咒再现？金宣虎借《爱情怎么翻译？》翻身又陷避税疑云，发声明仍难掩民众怒气：Fantagio是逃税训练班？

韩国税务风暴再烧一线男星！继车银优后，同属Fantagio经纪公司的人气演员金宣虎，昨日（1日）被韩媒踢爆疑似为「避税」目的设立家族法人公司，更涉用公司卡支付私人娱乐开销。 消息一出，所属公司Fantagio火速否认，却对核心疑点避而不谈，遭网友痛批：「根本空心声明！」

根据早前韩媒报导，金宣虎被发现以首尔龙山区自宅地址登记设立一家「演出企划公司」，并於2024年1月起任代表理事，公司监事与社内董事则由父母担任。 爆料指出，该公司不仅支付金宣虎父母数百万至数千万韩元薪资，更涉嫌将公司卡用於家庭生活费与娱乐开销，被质疑是无实际营业的「纸壳公司」。

对此，Fantagio紧急发表声明，强调金宣虎目前以个人名义与公司签订专属合约活动，所有法律与税务程序皆诚实遵守，并无任何问题。 对於遭指控的家族公司，则解释：「该法人是为过去进行戏剧制作与相关活动所设立，绝对不是以故意避税或逃税为目的而成立。」公司更称，自金宣虎转约至Fantagio后，该公司已约一年未实际营业，目前正依法律程序办理废止。



然而，这份声明并未平息疑虑。 公司虽否认逃税意图，却对「父母领取高额薪资」、「公司卡是否用於私人消费」等关键指控只字未提，被韩网讥为「没有馅料的解释」。 网友毒舌狂喷：「这间公司本身教育方针就那样吧？？ 艺人红了就叫他们开一人公司？ 那种艺人都该被查！」、「又是Fantagio，摆明就是一人空壳公司，国税厅该出手了吧！」、「这是Fantagio的家族传统吗？」、「没问题干嘛急著废止公司？」、「所以父母薪水是演戏的演出费吗？」、「Fantagio专出税务问题艺人？」



更有网友感慨金宣虎星途多舛：「这人每次要起飞时，就像脚踩不到地一样直直坠落... 如果这也是命运，那真是命运了吧」、「他是不是被什么缠上了啊... 上次丑闻后好不容易靠电信广告翻身，可惜啊...」、「红了就脚沾不到地，这算命运吗」。 也有人讽刺韩国演艺圈潜规则：「艺人开公司逃税不是国家基本操作吗？ 嘻嘻，全部该掀出来查干净！」

金宣虎2021年曾因私生活争议暂停演艺活动，2023年以电影《贵公子》回归后，近期更凭Netflix浪漫影集《爱情怎么翻译？ 》冲上全球排行榜冠军，人气成功反弹。 不料如今再卷入税务争议，恐让他的演艺事业再度亮起红灯。

