李栋旭挑战「出轨男」？郑有美有望演他妻子！《Love Affair》选角引热议，《夫妇的世界》导演新作尺度更大胆

尺度竟然要超越《夫妇的世界》？李栋旭＋郑有美这个组合大家期待吗？

《Love Affair》是曾创下有线电视史上最高收视的《夫妇的世界》毛完日导演的新作。故事围绕一对原本拥有稳定工作与幸福婚姻的夫妻展开，却因突如其来、如同交通事故般的致命恋情而走向破局。虽然设定与《夫妇的世界》有些相似，但据传剧情尺度与发展将更为大胆、突破。



今日（6日）韩媒报导，郑有美在收到《Love Affair》的剧本提案后，已决定出演；对此，经纪公司回应：「收到剧本提案，目前正在讨论中。」而李栋旭则先前已收到男主角出演邀约。

据悉，李栋旭有望饰演「金智勋」，原本拥有稳定工作与幸福婚姻，但某天却因如同车祸般的致命爱情而陷入人生危机。而郑有美则有望饰演金智勋的妻子，面对丈夫的外遇与婚姻危机，她的生活将陷入混乱。李栋旭是否会出演轨男角色，以及「小三」将由谁扮演，也成为外界关注的焦点。



《Love Affair》由《Misty》、《夫妇的世界》毛完日导演执导，《婚礼大捷》河秀真编剧执笔，预计今年上半年开拍，并将包含西班牙海外取景。制作公司为 FNC Story，播出平台则为 Netflix。

