直播变整人现场！朴叙俊、郑有美、崔宇植遭罗PD「绑架」《花样青春：限定版》惊喜启动

24日，YouTube 频道「频道十五夜」以「金大柱作家出道20周年祝贺直播」为名进行直播，没想到其实是一场为了「骗」三位演员的特别企划。

直播中，罗PD坦言：「金大柱作家20周年是假的，为了让他们进到这场直播而说谎，真的很抱歉。」他透露，朴叙俊、郑有美、崔宇植其实正在同栋大楼4楼准备所谓的「事前会议」，原以为今天只是开会、明天才拍摄，甚至还不知道节目内容。



事实上，三人早已确定将出演罗PD的新综艺。他也笑说：「我们的计画，就是透过这场直播，把他们三个送去一个又远又辛苦的地方。」正式揭开整人任务序幕。

随后三人为庆祝金大柱作家惊喜现身。直播中，罗PD向观众询问适合三人的节目概念，而其实早已与观众「对好答案」。他看著留言表示：「看来这就是民心。大家都说要国内旅行、每人10万韩元，而且现在立刻出发。」



现场随即拆下「20周年」横幅，改挂上写著「支持郑有美、朴叙俊、崔宇植的旅行，祝平安出发、平安归来」的布条，让三人当场傻眼。节目名称也正式公开为《花样青春：限定版》。郑有美与崔宇植直呼「起鸡皮疙瘩了」，朴叙俊也笑喊：「20周年是假的？楼上会议也是假的？」果然还是制作组厉害啊！但...怎么没有找李瑞镇一起来吃苦啦 XD

最后，罗PD宣布三人将立刻出发，以每人10万韩币进行国内旅行，并於周一返回首尔进行报告直播，随即「绑走」三人，正式展开《花样青春》拍摄。他们将会享受怎样的旅行，也让人相当期待！



