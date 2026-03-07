全少妮演李栋旭「出轨对象」！新剧《Love Affair》担纲女主、挑战「致命禁忌恋」，郑有美饰演「正宫女二」

韩剧男神 李栋旭 这次要挑战从影以来最危险的禁忌角色，对手戏「第三者」角色敲定气质女星 全少妮！新剧 《Love Affair》讲述一段明知会通往地狱、却仍无法自拔的毁灭性爱恋。 不仅剧情尺度大开，更请来「收视保证」郑有美 饰演李栋旭的妻子，超强卡司让韩网未演先轰动！

西班牙邂逅引爆「致命外遇」！全少妮化身追爱小三

《Love Affair》是一部「痴情惊悚剧」，讲述一个男人遭遇如天灾般致命爱情后，逐渐陷入毁灭性的结局。 男主角——剧中的专利厅组长「金智勋」由 李栋旭 饰演，他与妻子以外的女人坠入一场激烈的爱河，进而导致原本幸福的家庭走向崩塌毁灭。

据韩媒《My Daily》7 日报导，全少妮在剧中饰演建筑师「孔厚景」，她在前往西班牙马德里的途中邂逅「金智勋」，两人一见钟情并陷入疯狂热恋。 最终，她因无法控制对金智勋的情感，为了追寻爱情而再次回到如地狱般的韩国。



全少妮曾出演过电影《灵魂伴侣》（韩版《七月与安生》）、Netflix剧集《寄生兽：灰色部队》、《我们的浪漫电影》，特别是去年凭藉《你旁观的罪》给出亮眼表现，这次将挑战突破伦理的爱情剧主角。





「正宫」郑有美参战！李栋旭幸福家庭崩塌

而剧中的「第二女主角」、同时也是李栋旭妻子的知名网红「李善熙」，则有望由 郑有美 担纲演出。 《Love Affair》预计将成为她跳槽后的首部作品，也是她与李栋旭出道以来的首次合作。





《夫妻的世界》导演回归！尺度、冲击性再升级

《Love Affair》将由曾执导《夫妻的世界》、《Misty谜雾》的 毛完日 导演执导，并由《大发不动产》、《婚礼大捷》的编剧 河秀真 执笔，预计今年上半年开拍，并将包含西班牙海外取景。 虽然有传闻指出部份设定与《夫妻的世界》相似，但据悉本作的「尺度」与「剧情发展」将会更加大胆且具冲击性。

