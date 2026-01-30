华莎&朴正民引爆话题的热门曲〈Good Goodbye〉突破一亿观看！掀起全球热潮～

人气歌手华莎（HWASA）的热门歌曲〈Good Goodbye〉MV，在 YouTube 上观看次数突破 1 亿！并刷新了许多个人的全新纪录。

〈Good Goodbye〉MV 於 30 日上午 9 点 20 分（韩国时间）为止，在华莎官方 YouTube 频道正式突破 1 亿观看。自去年 10 月 15 日晚间 6 点与音源同步公开以来，仅花约 3 个半月便达成此成绩。



华莎目前累计拥有 4 支破亿观看的个人单曲 MV！从〈Maria〉、〈twit〉、〈Don’t〉（주지마）再到最新的〈Good Goodbye〉。



〈Good Goodbye〉从「是否存在所谓的『美好告别』」这个提问出发，是一首为对方幸福而送上的温暖离别之歌。MV 中华莎与演员朴正民展现的特级默契，也成为热议话题。



去年 11 月 19 日在首尔汝矣岛 KBS Hall 举行的【第46届 青龙电影奖】中，华莎与朴正民带来祝贺舞台后声势大涨，〈Good Goodbye〉更在歌坛掀起破纪录的热潮，萤幕前男友朴正民深情望向华莎的片段，引爆热烈话题。



〈Good Goodbye〉首先写下包办国内主要音源榜单冠军的「Perfect All Kill（PAK）」新纪录。根据整合 Melon、Genie、Bugs、YouTube Music、FLO、VIBE 等 6 大音源平台日榜、周榜与即时榜的 iChart 统计，该曲自去年 11 月 30 日首次达成 PAK 后，截至 1 月 30 日上午 9 点 30 分为止，累计已达 750 次 PAK。

在历代 PAK 次数排行榜中，〈Good Goodbye〉仅次於 HUNTR/X〈Golden〉（1484 次）排名第 2，亦是扣除 HUNTR/X 后，国内歌手中的最高纪录。其后依序为 NewJeans〈Ditto〉（655 次）、BTS 防弹少年团〈Dynamite〉（610 次）、IU〈Celebrity〉（462 次）。

该曲亦拿下 SBS《人气歌谣》Triple Crown，并横扫音乐节目 5 冠王；同时达成 Circle Chart 6 冠王、Billboard Korea 新设榜单「Billboard Korea Hot 100」连续两周冠军，以及首次登上「Billboard World Digital Song Sales」榜首等亮眼成绩，正式奠定年度大热歌曲地位。



另一方面，华莎於 1 月 17 日、18 日在首尔东大门区庆熙大学和平殿堂举办《2026 HWASA CONCERT〈Mi Casa〉》，与粉丝相见。这是她出道 12 年来首次举办单独演唱会，完整展现自身实力与魅力，获得观众热烈回响。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻