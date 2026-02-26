[好片推荐]《王命之徒》朴志训小鹿眼睛完美诠释意志丧失的君王～超认真村长柳海真成为最后引渡人！

2月26日全面在台上映的电影《王命之徒》，在韩国正热映中，上映三周已大破600万观影人次，剧情描述一位相当年幼的君王，却因不敌逆臣势力而被迫黯然让位，且遭流放至偏远村落。此地的村长一开始因为迎来了大人物而开心不已，但发现了他的真实身份以及对此生已无恋栈，两人逐渐培养出一段特别的情谊。

其中饰演这位年轻君王的朴志训，曾在《弱美男英雄》系列中展现反转眼神，本次也从初登场的时候就以不一般的眼神展开演技，一路流放的路程中，不管是酷热或是大雨中的行军，轿中的他总是带著空洞眼神，让一旁的贴身尚宫田美都始终投以满满担心的眼光，不过朴志训的小鹿眼睛带著悲伤神情，把生无可恋的君王诠释的相当到位。



虽说《王命之徒》看哭了许多韩国观众，但其实大部分的剧情中还是充满欢乐，从柳海真所饰演的广川谷村长，为了替村民争取福利求得温饱，毛遂自荐成为「最佳流放地」，殊不知迎来的是一个年轻又厌世的一国之君。村长对於情况并非自己所想像而感到忧虑，甚至担心流放的王在此结束生命将对村民带来影响，於是他日夜努力看守著王的一举一动。



原本与村民毫无交集的失势君王，却因为一只山中老虎而成为村民们景仰的对象，也让他重新找回了生存意念。但这并无法改变悲惨的现实，被流放的他终究会落得被赐死的下场，看守的他的村长在多日的交流后，逐渐开始心疼眼前的年轻人，甚至问他「你所在乎所珍惜的人，也有包含我在内吗？」，希望在王的心中也有它的存在，两人的情谊逐渐加深，在危急时刻也相互守护著。



虽然自知生命即将终结，年轻的君王仍然希望保有最后的自尊，对看守人村长提出了对方无法拒绝的提议，拜托他成为最后引渡人。片尾也附上了记载这段史实的文字，令观众们更能感受到历史的真实性。一国之君即使掌握权力，却无法依照自己的意志而活，对比著那些穷困得一无所有却每日挂著笑脸的村民，他们的自在才是令君王真正羡慕的人生。《王命之徒》2月26日全台上映。



