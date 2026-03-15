金南佶吐槽粉丝「安可还没喊完就跑」！6小时见面会变马拉松，观众崩溃：以为完场竟还有「第三部」？

演艺圈著名的「唠叨大王」金南佶，近期在刘在锡网综《藉口罢了》分享见面会的幕后趣事，不仅引来好友朱智勋吐槽，网友们的「受害者证言」更是让全场笑翻！

是见面会还是马拉松？ 朱智勋补刀：躺在床上腰都会痛！

金南佶每年 12 月都会举办招牌慈善公演《宇宙最强秀》，去年演出时间竟长达惊人的 5 小时 40 分钟！今年 3 月他计划再次举办个人见面会，朱智勋忍不住发问：「才过不到 4 个月，有什么好聊的呢？」金南佶则兴致勃勃地列出清单：「要聊新作品、聊父母，还要聊家里的小猫⋯⋯」

朱智勋爆料金南佶一场见面会要唱20首歌，金南佶认真地否认：「现在唱不到那么多了，这次只有16首。」当刘在锡建议见面会以 2.5 小时为最佳时长时，金南佶也展现了细心的一面，表示自己演前都会去亲自确认座位的舒适度。 没想到朱智勋随即补刀：「哥，6 小时的话，就算躺在床上也会腰痛吧！」



「布幕还没降完就开跑！」目睹粉丝集体撤退超受伤

金南佶在节目中委屈地回忆，某次演出说了结束后粉丝一直喊安可，但因超时被场地方催促，只好忍痛砍掉最后 6 首歌准备致歉。 正当他满怀感伤地看向观众席时，竟发现布幕还没完全放下来，已有大批粉丝背起背包「用跑的」冲出会场XD

金南佶激动直呼：「我真的太受伤了！一看时间，已经11点半了。」众人连忙安慰，表示粉丝是为了赶末班车、准备隔天上班，才不得不开启「逃跑模式」。



受害者证言：屁股快碎了！

影片公开后立即引发韩网热烈讨论：「11点半还没走已经是真爱了」、「干脆从早上开始吧」、「6小时不吃不喝一直讲吗？ 天呐」。

更有曾参与现场的网友现身留言：「我的屁股和腰都痛到快碎了，话根本讲不完⋯一切就像一场混乱的梦」、「原定时间120分钟，结果南佶哥讲了4小时。 好不容易讲完结尾感言，他竟然大喊：『第二部结束！现在第三部正式开始！！』然后音乐直接下，我当场瘫坐在椅子上。」



虽然金南佶的热情让粉丝体力透支，但也足见他想与大家分享生活点滴的真诚与暖心。 外界现在最担心的（或最期待的），就是即将到来的 3 月见面会，究竟会创下什么样的时间纪录XD

相关对话从44分25秒开始：



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