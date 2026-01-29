闵熙珍「挖角NewJeans」记者会后，ADOR冷回一句话划清战线：「在法庭上说就好了」

ADOR 方面针对前 ADOR 代表闵熙珍方面所召开、与 NewJeans 挖角指控相关的记者会，发表了立场。

28 日，ADOR 透过官方声明表示：「若有主张，应该在法庭上说明即可。」

当天，闵熙珍前代表的法律代理人、法律事务所 지암 的金善雄律师，在首尔钟路区某处召开记者会，闵前代表本人并未出席。（稍早报导：闵熙珍记者会最新发言：「ADOR 仅与 Danielle 解约→试图解散 NewJeans」）



金善雄律师指出，闵前代表於 2025 年 12 月 30 日，因被指控「主导 NewJeans 专属合约解约，并透过挖角行为侵害 ADOR 债权」，遭 ADOR 提起金额高达 100 亿韩元的损害赔偿诉讼。

闵前代表方面主张，与 HYBE 的冲突源自 2024 年 4 月对厂牌营运方式及经营权看法的差异，当时从未讨论过 NewJeans 的专属合约或去留问题。金律师更声称，2025 年 1 月报导中引发的所谓「闵熙珍 NewJeans 挖角」事件，实际上与闵前代表无关，而是 NewJeans 某位成员的家属与特定企业人士，企图为特定企业拉抬股价或操纵股价所上演的一场「对全民的诈欺剧」。



另一方面，闵熙珍近期成立了新公司 ooak，并持续与 HYBE 及 ADOR 进行法律诉讼。ADOR 已针对闵前代表与 Danielle 提起金额约 430 亿韩元的损害赔偿诉讼，而闵前代表则正对 HYBE 进行规模约 260 亿韩元、与行使认沽权相关的诉讼。



在 NewJeans 成员方面，Haerin、Hyein、Hanni 已回归 ADOR，Minji 的回归仍在讨论中，而 Danielle 则已解除合约。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻