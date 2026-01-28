从《异能：Moving》到《爱情怎么翻译？》高胤祯的人生角色不断更新中

演员高胤祯拥有顶级美颜以及出色演技，加上尝试多种不同戏路累积了许多角色，也让她的作品集中出现了一个又一个的人生角色，至今仍不断刷新中。在近期的《爱情怎么翻译？》更是与男主角金宣虎默契搭配得宜，不管戏内戏外都充满CP感。

高胤祯在新作《爱情怎么翻译？》中饰演一位历经重大意外奇迹苏醒，而一夕之间爆红的女演员车茂熙，也再度成为她的人生角色。她以生动的演出引领著剧情的中心，情感细腻的表现也牵动著观众们的情绪，提高观众们的投入程度。电视台也不断释出幕后拍摄花絮，大家也能看到高胤祯在片场相当活跃，与男主角金宣虎的互动频频，两人默契十足。



高胤祯从2019年tvN《会读心术的那小子》出道，当时即开始受到瞩目，接著她连续演出Netflix的《非常校护档案》以及《甜蜜家园》，让全球观众们开始留意到这张美丽脸孔。下一部作品则是JTBC的《Law School》，高胤祯饰演一位虽然相当美丽，却因暴力男友而总是带著伤痕来到学校的女子，以高度写实的演技实力再度吸引大家注意。同时高胤祯也在大萤幕出道，出演李政宰自导自演的电影《猎首密令》。



tvN的《还魂》系列也是高胤祯首度挑战历史剧，话题性十足，第一季中她以落寿这角色登场，也创造了传奇名场面，并且剧中也需要消化高难度的舞剑等动作场面，高胤祯的表现令人眼睛为之一亮，第二季也持续神秘登场，戏份更重，由第一季的特别演出跃升为主演的角色。



高胤祯也攻占了另一个OTT平台Disney+，在原创系列《异能：Moving》中饰演柳承龙的女儿张喜秀，拥有高度复原超能力，即使一打十七也毫发无伤，高胤祯也在此剧中消化许多动作戏码，与李正河的搭档也展现出许多反转魅力，佳评如潮。高胤祯也因《异能：Moving》得到许多大小奖项的提名并获奖，尤其是青龙奖电视剧部门最优秀新人女演员奖。



接下来高胤祯接连在《死期将至》以及Disney+的《照明商店》中担任特别俺出，戏份不多却有著满满存在感。而在去年tvN的《机智住院医生生活》中高胤祯也演出了社畜心声，为经济压力不得不继续自己不喜爱的实习工作，却也在生活中体会了自己对於医师这个职业的热忱，细腻的演技呈现出剧中角色的成长，当时也引发不少人气讨论。



高胤祯在1月16日公开上线的的Netflix原创电视剧《爱情怎么翻译？》中与金宣虎的超甜默契搭配，人气也持续看涨。剧中她所饰演的女明星车茂熙，更因饱受精神压力折磨而发展出第二人格「都拉美」，也呈现了高胤祯能够一人分饰两角的演技实力，也刷新了她的人生角色。而高胤祯的下一步也火速公开，她将出演JTBC的新电视剧《所有人都在为自己的无价值感争斗》，饰演一位电影公司的PD边恩雅，与男主角具教焕搭档，预告高胤祯即将再呈现新的演技变身。

