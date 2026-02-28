韩网票选：最想和哪位韩星赏樱花？李浚赫&朴志训目前输给朴珍荣！这场战役太难分胜负啦～

赏樱男友人选大战开打！这三位「男友视觉」宝座之争进入白热化，大家更想选谁一起约会呢？？

iMBC演艺与参与型明星粉丝应援APP「Celeb Champ」（셀럽챔프）共同进行的二月定期投票「即将到来的春天！想一起去赏樱的明星」将於今（28日）截止。

本次投票在春意渐浓的二月、樱花季来临前夕举办，旨在选出让人想一起出门赏花的「男友视觉」明星。最终获胜的艺人，将获得包含其近期动向与未来活动规划的 iMBC 演艺特辑报导，以及横幅广告作为奖励。

投票截止日的今天上午，暂时领先的是GOT7朴珍荣。自投票首日便以压倒性得票率占据第一名的朴珍荣，在整个投票期间持续守住榜首，朝冠军迈进。他今年预计透过电视剧《依然闪亮》与《100日的谎言》与粉丝见面，这份期待感似乎也反映在投票结果上。



然而，仍不可掉以轻心。虽然得票率差距不小，但实际票数差距仍在可追赶范围内。过去已有无数次在最后关头逆转数千票、名次翻盘的情况，因此无法保证这次不会上演大逆转。

排名第2、第3名的分量，更加剧了这份不安。凭藉《我的完美秘书》《莎拉的真伪人生》留下强烈印象，并即将公开《中了乐透头奖也要上班》的李浚赫，



以及最近以电影《王命之徒》（与王生活的男人）晋升为700万演员的朴志训紧追在后。预计在投票最后一天将展开激烈对决。



另一方面，「即将到来的春天！想一起去赏樱的明星」投票可透过「Celeb Champ」所搜集的「玫瑰」参与。「Celeb Champ」APP可在Google Play商店与Apple App Store搜寻下载。由於投票截止前夕粉丝参与度可能集中，导致暂时性延迟或过载，官方建议提前完成投票，以确保顺利参与。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻