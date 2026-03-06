《王命之徒》片名差点出大事！导演揭幕后秘辛：朴志训+李浚赫被当BL剧！急喊：看到他就该安心了！

电影《王命之徒》（韩语：《왕과 사는 남자》/《与王生活的男人》），票房一路狂飙，眼看就要成为2026年第一部「千万电影」！导演张恒俊最近上节目畅谈幕后秘辛，竟意外爆料，原来这部片名从企划阶段就差点「出事」？

张恒俊日前现身SBS广播节目《裴晟载的TEN》，与制作公司BA娱乐代表张元锡一同受访。聊到影迷最关心的「片名与票房关联性」，张代表直言：「绝对有密切关系！而且我们真的想破头，找不到比这个更好的片名了。」



话锋一转，张恒俊突然笑说：「其实企划阶段，很多人误会这是一部BL（男男恋）作品！」他解释，毕竟片名叫《与王生活的男人》，再加上主演是朴志训与李浚赫，确实容易引人遐想。但他幽默补刀：「不过后来想想，有柳海真在，应该就不会是BL了吧！」一句话让全场笑翻，也间接替这部刻划君臣情谊的史剧「验明正身」。



《王命之徒》讲述1457年，村长严兴道（柳海真 饰）为振兴村庄，自愿前往流配地陪伴被废位的少年君王端宗（朴志训 饰），两人在困境中相互扶持的动人故事。截至4日为止，累积观影人次已冲破959万大关，距离千万宝座仅一步之遥！

一旦达标，不仅是继《犯罪都市4》后，时隔近两年再度有韩国电影闯关成功，更是继《王的男人》、《光海，成为王的男人》、《鸣梁海战》之后，第4部写下千万票房佳绩的古装史剧！剧组也透露，正在协调演员们的档期，准备推出惊喜活动回馈粉丝，引爆影迷期待！

