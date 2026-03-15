【K社韩国小百科】终结「生理期贫穷」！韩国砸30亿推免费卫生棉，女性不分年龄都能领

韩国的生理期贫穷问题有解了！韩国「性别平等家庭部」10日宣布将首度推动「公共生理期用品示范计划」，要在全国公共场所广设免费卫生棉贩卖机，让所有女性不管有钱没钱，都能告别每个月的「红色烦恼」。

过去韩国的卫生棉补助政策，主要锁定9到24岁的低收入户青少年，每个月只给1.4万韩元（约302元新台币）的补助金。 但这点钱在物价高涨的韩国，常常连买一个月份的卫生棉都不够用。 这次新政策堪称「大升级」，将直接在公共设施免费提供卫生棉，而且不限身分、不限年龄，任何人随时有需要都能取用。

性平部长元敏京（音译）在国务会议上表示，将选定10个不同类型的地区进行示范计划，包括居民中心、保健所、家庭中心等公共设施，如果是在偏乡农渔村，还会贴心考虑到交通问题，连村庄会馆都会摆放。 政府今年先砸30亿韩元试办，明年再根据成效扩大实施。



其实这个政策的幕后推手，正是韩国总统李在明。 他先前曾公开痛批韩国卫生棉价格贵得离谱，比其他国家还夸张，当时就引发热烈讨论。 果然总统一开口，业者立刻动起来，不仅降价还推出「100韩元卫生棉」等超实惠商品，让不少女性感到省钱。不过李在明总统也在会议上提出另一个担忧：「价格问题好像解决了，但现在民众又开始担心安全性的问题。」对此，食品医药品安全处处长吴裕耕挂保证说，所有卫生棉都是用同一套严格标准检验，从1月底开始已经有7款平价卫生棉申请审查，都在加速处理中，要大家放心使用。

这项政策被视为韩国迈向「生理正义」的重要一步，未来能不能真正做到「月月免惊」，全韩女性都在看。

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