闵熙珍以New Jeans成员为由，表示放弃256亿韩元：「有些价值比金钱更重要」行为却惹怒了记者们

前 ADOR 代表、现任 OOAK 娱乐代表 闵熙珍 表示愿意放弃 256 亿韩元，提议结束纷争并召开记者会，但现场却弥漫著失落与不满的氛围。



闵代表於 25 日下午在首尔召开记者会，针对她对 HYBE 提出的股票买卖价金（Put Option）诉讼一审胜诉结果表示，愿意放弃原本将获得的 256 亿韩元，作为条件，提议立即中止目前正在进行中的所有民事与刑事诉讼。

她表示：「因为有必须说的重要内容，所以我边读边解释。」并照著事先准备好的讲稿宣读内容。她回顾从 2024 年假处分胜诉、2025 年警方不起诉，到 2026 年一审胜诉的过程，感叹「那是一条漫长的隧道」。同时主张所谓经营权夺取与挖角疑云皆属虚构，并强调自己提出的问题已被认定为经营判断。

随后，她提到NewJeans的成员们，是她放弃256亿韩元的原因，并表示：「有些东西比金钱更重要。」她表示，目的是结束所有诉讼、纠纷和指控，从而结束艺人和粉丝们所遭受的痛苦。并补充说：「希望在创作的舞台上相见，而不是在法庭上」。



然而，对於核心问题的说明却显得不足。包括提案的具体条件、法律实效性，以及是否事前与对方有所沟通等现实层面的疑问，都未获得解答。

之后，她未进行媒体问答便直接离场。此次记者会的日程也如同先前几次一样，於前一天才仓促公告。在媒体匆忙聚集的情况下，闵代表比预定时间晚了 6 分钟抵达。尽管是发表重大提案的场合，却几乎仅止於「宣读声明」。



记者会本应是说明公共议题、并透过提问确认责任的场合。尤其作为持续数年的大型纷争当事人，更需要展现相应的分量与态度。然而此次记者会在封锁提问的情况下，仅单方面传达讯息，被评价为更接近宣示而非沟通。现场也不乏「既然如此，为何还要召开记者会？」的声音。

此前，法院於本月 12 日就闵代表对 HYBE 提出的股票买卖价金请求诉讼一审判决中裁定：「HYBE 应向闵代表支付约 256 亿韩元的看跌期权款项款项。」但法院同时接受 HYBE 提出的强制执行停止申请，因此款项支付将暂缓至二审判决出炉为止。



与此同时，闵社长正在为新公司推出男团而进行全球选秀活动。

