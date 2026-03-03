官司缠身仍上街举旗！Danielle东京马拉松举旗应援！身旁惊见「这位男星，引全网热议

自去年底陷入与经纪公司ADOR的合约纠纷后，前NewJeans成员Danielle的动向始终是粉丝关心的焦点。 1日，社群平台X上突然流出一段短片，让许久未见的Danielle身影再次曝光，瞬间引爆粉丝热议！

影片中，只见Danielle现身日本东京街头，当天正在举办热闹的东京马拉松。 她头戴白色鸭舌帽、配上墨镜，一身休闲打扮，但手上却高举著一面小小的太极旗，另一手则拿著横幅，眼神专注地看向镜头。 据上传者透露，一旁的绿色外套男子则是演员李施优。



热爱跑步的Danielle，过去就常与「马拉松传奇」选手巨星Sean一起在所属的跑步团「Unknown」中活动，对跑步的热情有目共睹。 这次据传就是为了替Sean以及所有参赛的跑友们加油打气。 虽然身陷官司风暴，但她仍现身街头为他人应援，温暖模样让粉丝看了又心疼又感动。网友们纷纷留言：「看到她的笑容真好！」、「拿著太极旗的样子真的好美」、「不管发生什么事，都为你应援」、「虽然只能这样看到近况，但还是很开心」。



去年12月，ADOR正式对外宣布，成员Haerin与Haein将回归公司，Hanni也随后加入，并表示正与Minji进行协商。 然而，对於Danielle，公司却直接通知终止专属合约，形同「退团」，甚至向Danielle及其一名家属，连同前代表闵熙珍，一并提请高达431亿韩元的损害赔偿及违约金诉讼。 Danielle方面也已委任律师，准备全面应战。

在官司缠身的这段期间，Danielle开设了个人社群帐号与粉丝保持联系。 她不仅开直播吐露心境，更写下长信深情告白：「我为了和成员们在一起，战斗到了最后。 她们是我的一部份。」她强调：「无论我在哪里，心里永远都有NewJeans。 即使身处不同的位置，我们的心仍在一起，我们依然是Bunnies（粉丝名）。」

