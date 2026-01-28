BLACKPINK Jennie也是《换乘恋爱4》忠粉！ 本周特别篇再有惊喜，播出从未曝光片段！

韩国「恋综天花板」《换乘恋爱4》终於在上周揭开震撼结果！本季诞生了两对破镜重圆、两对成功换乘的情侣，更在节目外上演狂撒糖分的真实续集；此外BLACKPINK成员Jennie作为惊喜嘉宾现身最终回，为这场情感风暴画下闪亮的句点！而节目组今季还刻意准备了特别篇的节目，预告将曝光从未播出片段！到底会有何惊喜？本周四将於Viu揭开。

1. BLACKPINK Jennie 压轴登场全球哄动

近日BLACKPINK袭港登陆启德开骚，掀起全港「粉墨」潮，日前成员Jennie压轴亮相《换乘恋爱4》，亦引发全球粉丝热烈讨论！Jennie先兴奋表示自己本来就是《换乘》的狂热观众：「我现在坐在这里感觉真的很神奇，感觉好像钻到电视一样，我是被（Simon D）拐来了。」目睹节目参加者的悲欢离合，Jennie亦不禁感性道：「因为那是年少时炽热的爱情，所以我反而觉得，彼此将这份感情珍藏在心底的模样会更珍贵；比起重逢后让这份爱被破坏，不如这样存在吧。」



2. 敏京 有植 挥别过去

交往七年（韩国计算为九年）的郭敏京与赵有植向来都是《换乘》迷的热话，二人多次在节目上演相爱相杀：郭敏京情勒赵有植、赵有植则对郭敏京恶言相向，关系充满压迫感！在大结局中，两人选择告别过去，郭敏京祝福赵有植：「谢谢你曾经在我身边，做让自己幸福的选择吧！」男方也回应道：「我真的希望你能幸福，给你带来太多伤害，对不起。」最终赵有植下车，正式斩断旧情，并与朴贤智成功换乘，换乘迷也表示：「敏京有植终於放过彼此」、「敏京好好生活吧」、「我就猜到贤智和有植在一起」。





3. 伯贤 允宁 成功换乘

分手五年的成伯贤与朴贤智是不少换乘迷的私心pick，两人在前度约会时几乎全程十指紧扣，成伯贤又在离别信中自称「比任何人都爱你」，没想到在最终选择时，朴贤智问成伯贤：「昨天你不是真心的吧？」成伯贤竟回覆：「我们下辈子再见吧！」在旧情人与新对象之间摇摆不定的成伯贤最终选择了能让自己笑得最灿烂的崔允宁，不过就有不少人认为「小太阳」崔允宁值得更好的选择：「伯贤三心两意令人很火大」、「伯贤明明不想复合又吊著前度」、「真希望允宁不要看到这一段」、「允宁一直很真诚，男的配不上她」。



4. 宇珍 智妍 戏外放闪

餐厅老板金宇珍和网页设计师洪智妍过去因聚少离多而分手，虽然金宇珍不时展现出想复合的渴望，可是洪智妍在最后数集中铁壁防守，不断强调自己不会复合，甚至在男方面对说出「不在乎前任」！岂料他们在最终回都选择了对方，两人站在火车道两旁的画面也获棚内主持大赞唯美，犹如日本电影一样；小情侣复合后也不避嫌在社交平台大放闪光弹，让不少观众直呼甜蜜：「宇珍的边界感令女友很放心」、「他们复合那一段我重播了好几次」、「复合恋爱真的不是叫假的、「看起来超甜」、「宇珍跟智妍常常在IG放闪呢！」





5. 智贤 元圭 终成眷属

一开始就被观众看好复合的朴智贤和郑元圭在日本篇感情迅速升温，郑元圭除了主动向女方道歉，又针对分手时的痛点认真改变，两人渐渐透过深度对话解开误会，最终选择彼此；「鲇鱼男」宰亨则未被选上，朴智贤更透过电话告别：「我应该要和元圭哥一起回去了⋯⋯」使一众「宰亨饭」心碎满地：「宰亨真的很成熟」、「他还送走智贤」，不过也有网民指智贤和元圭本来就很合衬：「最喜欢他们这一对」、「每次斗嘴都很有火花，是最有化学反应的一对。」



6. 特别篇本周登场

为了回馈换乘迷的支持，Viu将於29日（本周四）播出《换乘恋爱4》特别篇，四位主持人－Simon Dominic、李龙真、金睿园和Yura再次齐集摄影棚，一同收看正片中未能呈现的删减画面，以更加立体的方式展现他们情感脉络和发展！



