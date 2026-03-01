HYBE「灌水买榜」实锤？ 闵熙珍胜诉判决书流出：14 万张专辑「先报数后退货」法院怒轰：破坏流通秩序！

HYBE 陷入前所未有的诚信风暴！随著 ADOR 前代表闵熙珍 在与 HYBE 的股东契约诉讼中胜诉，首尔中央地方法院於 2 月 12 日披露的判决书，揭开了 HYBE 内部长期否认的「专辑灌水（뷟어내기）」丑陋真相。 文件证实，HYBE 确实透过人为操弄夸大销量，将未流向消费者的库存强行计入销量榜单！

「假销量」操作曝光：附带退货条件的销售结构

根据判决书详细记载，2023 年 HYBE 旗下厂牌的两张专辑，曾以各 7 万张、共计 14 万张 的惊人规模，进行所谓「附带退货条件」的黑箱销售：HYBE 先将专辑按原价供货给代理商，并私下承诺「卖不掉全数购回」。 对代理商而言毫无风险，因此疯狂进货; HYBE 则顺势将这批「幽灵货量」全数计入发行首周的「初动销量」，营造全球疯抢的假像。

这导致实际上未真正抵达消费者手中的库存，被统计为「已售出」。 判决书对此明确指出：「已确认有实际退货情况发生。」在闵熙珍提出质疑后，HYBE 内部审计已确认此事，并将防范规定列入内规，这被外界视为事实上承认了灌水行为的存在。



死亡对话纪录流出：高层亲自提议灌水

判决书中更收录了关键的 KakaoTalk 对话脚注，成了这场风暴的「死亡证物」。 ADOR 员工 B 在对话中直指，前代表朴智元在讨论CJ 专辑初动不如预期的时候，「曾提过可以把货推给日本」。

此外，2023 年 8 月 HYBE 日本经营企划负责人的内部文件，也直接使用了「物量灌水」一词。 对此，闵熙珍方面强硬表示：「这完全违反 ADOR 的经营哲学，当时已断然拒绝。」法院最终认定闵方的说法属实。



法院严厉谴责：破坏公正流通，最高可判 2 年

针对此恶习，法院给出了严厉立场：「夸大销量以宣传榜单排名，是破坏音乐公正流通秩序的行为，应受到社会严厉批判！」

根据韩国《音乐产业振兴法》，这种人为夸大销量的「囤货（사재기）」行为属於违法，最高可处 2 年以下有期徒刑 或 2000 万韩元罚金。 尽管 HYBE 目前对一审判决表示不服并提出上诉，但这份判决书无疑已让 HYBE 的企业形象跌落谷底。

