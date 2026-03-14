LE SSERAFIM前成员金佳览转战 YouTube！频道开通仅一天订阅破 10 万，公开演技练习片：韩网狂轰脸皮厚！

曾因「校园霸凌」风波惨遭勒令退团的前 LE SSERAFIM 成员 金佳览，近日以个人 YouTube 频道回归大众视野。 其频道在开通短短一天内，订阅人数便迅速突破 10 万大关，展现了依旧强大的话题性。

金佳览於 13 日开设了名为「garamonly」的 YouTube 频道，并上传首支影片「ep. 01」。 影片中，她大方分享了开设频道的初衷：「我之所以开启这个频道，是希望能记录我的演技练习影片、练习过程，还有我的日常模样。」



影片记录了她进行自由演技练习的画面，在目前就读的学校图书馆念书的日常，以及结束演技课程后，私下练习弹奏吉他的模样。

这段约 5 分钟的短片在公开 24 小时内创下了超过 47 万次的观看纪录，频道订阅数更是在首日即达成 10 万人的里程碑，反映出大众对其近况的高度好奇。



然而，评论区却呈现极端两极化。 很多外国粉丝留言表达想念和应援，但韩国网友仍然持冷漠态度，纷纷留言怒轰：「脸皮真的有够厚」、「（校园霸凌）是受害者一辈子的伤口」、「当初退团时闹得那么难看，结果还是想当艺人，思维模式真的跟一般人不一样」、「加害者绝对不能洗白」。

金佳览於 2022 年以女团 LE SSERAFIM 成员身份出道，却在仅仅 19 天后因爆出校园暴力争议而中断活动，最终黯然退团。 目前她就读建国大学 24 学年度（大三），主修媒体演技学，去年5月开通的个人 IG 目前已坐拥 99 万粉丝，加上此次 YouTube 开台引发的巨大关注，外界推测她正积极为转型「演员」铺路。



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