车银优200亿税务风波延烧，前国税厅调查官直言：「若没被起诉就算幸运了」

前国税厅调查官针对围绕在歌手兼演员车银优（29岁）的税务风波表达了忧虑，引发关注。

曾任国税厅调查官的企业专务郑海仁在「CIRCLE 21」频道发布的影片「200亿韩元并非终点：前国税局调查员揭秘车银优逃税案」中谈到了明星税务问题。

郑氏表示：「在事实关系尚未厘清前的应对方式，可能会影响调查结果」，并指出若抢先主张没有问题，反而可能在调查过程中成为不利因素。

车银优去年接受首尔地方国税厅调查四局的高强度税务调查，被通知追徵约200亿韩元税金。据悉，车银优母亲成立的A公司与其所属经纪公司Fantagio签订服务合约，但国税局认定该公司为空壳公司。



也就是说，该公司设立的目的是为了享受比49.5%的个人所得税率（包括地方税）低20%以上的法人税率而设立。

郑氏提到：「如果是正常运作的公司，国税厅应该不会这样处理」，并说：「公司地址竟然登记在某家鳗鱼店，据说也没有员工，代表理事好像是母亲。这样任谁看都觉得奇怪吧。」进一步提高对「空壳公司说」的可能性。

他接著表示：「最近有很多关於一人经纪公司的报导」，并说：「这究竟是逃税还是节税，其实有点模糊。如果使用法人是正常运作，那就是节税；但若只是空壳公司，实际上就更接近逃税。」同时也对近期明星一人经纪公司争议表达看法。



他表示：「（车银优）如果没有被起诉就算幸运了」，并指出：「调查四局基本上是以提告为前提进行调查。若经检方起诉并被认定为法律上的逃税，可能会留下前科。若金额超过30亿韩元，将适用特定犯罪加重处罚法，刑责会更重。（此案）已经超过30亿。虽然目前没有进入起诉阶段，但被移交到四局，应该也是把起诉纳入考量。」

他补充说：「如果我是车银优，我想我会更快承认错误。」



另一方面，车银优方面针对相关争议表示：「目前仍处於依照税务当局程序确认事实关系的阶段，公司与艺人正诚实配合调查。未来若法律与行政判断明确，将依结果负责任地采取必要措施。」

