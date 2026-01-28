学校邮箱遭粉攻陷！财阀千金偶像Annie「教授通知被淹没」直播求饶！「激将法」劝学：考上就能见面

当常春藤学霸遇到热情粉丝会怎样？ 混声团体ALLDAY PROJECT的「财阀千金」成员Annie给出了一个「烦恼又宠溺」的答案。 本月24日，正在准备重返美国哥伦比亚大学复学的她，在直播中透露自己的学校邮箱地址疑似外泄，大量粉丝邮件涌入，让她险些错过教授的重要通知。

Annie 一边写作业一边开直播，和粉丝进行「Study with me」的陪读互动。 正专心盯著笔电时，她突然认真表示：「我有件事想说，其实我知道要找到我学校的帐号并不难。」无奈透露最近有粉丝直接寄信到她的学校Email，导致她很难分辨哪些是教授或校方的重要通知。她也赶紧补充：「寄来的内容都很可爱、很温暖，但如果有话想对我说，可以传在Dayoff（粉丝沟通App）或其他地方，我一定会看。」并再三拜托大家不要再寄到校内信箱，「不然真的会把学校的正事淹没」。



这个「甜蜜的烦恼」也意外曝光了Annie在哥大的校园生活。 她半开玩笑地与粉丝「约法三章」：「既然知道了我的学校邮箱，大概也就知道了我的课表。 如果在校园里看到我，可以跟我打招呼，我会回应的。 但有时我状态可能真的不太好，还请大家多多包涵。 」随后，她又展现了学霸的「激将法」式宠粉，打趣道：「如果真的想见我，就努力学习，考进哥伦比亚大学来吧！」

这位出身韩国顶级财阀家族（新世界集团）、被称为「现实版财阀千金」的偶像，在2025年以ALLDAY PROJECT成员身份出道前，便因其「为出道而考进常春藤」的传奇经历备受关注。 为了说服家人支持她的歌手梦，母亲曾与她约定，只有考上常春藤盟校才同意她出道。 最终，Annie凭藉SAT 1530分（满分1600分）的优异成绩，成功进入哥伦比亚大学攻读艺术史与视觉艺术。



目前，Annie正为春季学期复学做准备，这将是她毕业前的最后一个学期。 在约5个月的专注学业期间她仍将每月往返韩国一、两次处理部份行程，而团体活动则将由其他四位成员以个人活动、音乐创作等形式继续进行，以最小化空白期。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻