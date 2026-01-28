李珉廷自曝曾在校园遭不当对待：「学姐叫我过去后，毫无理由被踢、钱也被抢光了」

演员李珉廷首度公开自己在学生时期遭遇的受害者经历，身为母亲后，对校园的各种负面事件更有感触！

27 日，YouTube 频道「李珉廷 MJ」上传了一支影片，李珉廷在与儿童、青少年专家崔珉俊所长对谈时，回忆起了过往经历。当天崔所长提到：「20 年前的孩子更可怕，那时是校园暴力被默许的年代。」李珉廷对此深有同感，并说出了自己的故事。



李珉廷表示：「国一的时候，高中的姐姐们张开双腿坐著，一边抖著腿，一边叫我『喂，过来』。」她描述了当时紧张的情况，接著说：「我一走过去，她们什么话都没说，就毫无理由的直接踢我。」坦言自己曾遭到毫无理由的暴力对待。她补充：「她们说要翻我的书包，我因为太害怕只能站著不动，结果身上带的钱全都被拿走了。」令人感到相当心痛。



之后，两人也针对时代变迁与孩子们的心理状态进行了深入对话。崔所长分析，虽然相较过去，人身安全威胁减少了，但孩子们的情绪承受力似乎变弱了；李珉廷也以家长的身分补充了自己的看法。

李珉廷表示：「现在到处都有 CCTV 监视器，父母不是亲自接送，就是帮孩子叫计程车。但反而有些孩子在遇到一点小事时就很容易崩溃，我觉得这也是另一个问题。」她也指出，过度保护的环境可能会影响孩子的复原力。





李珉廷於 2013 年与演员李炳宪结婚，育有一子一女，近来也透过 YouTube 与大众保持活跃的交流。（延伸阅读：李炳宪&李珉廷夫妻家族聚会曝光，惊喜发现：「妈妈的发型像猫王！」）

