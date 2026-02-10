拒绝「名誉杀害」！车银优卷 200 亿税务风波，市民团体举报泄密公务员与首发记者

韩剧男神车银优近期深陷 200 亿韩元的逃税争议，近日获民间团体发声力挺！韩国税务专业市民团体「纳税者联盟」於 9 日发表强硬立场，宣布将於10日向警方举报泄露课税资讯的公务员及首发记者，并痛批舆论一味谴责被追缴人，无异於「名誉杀害」。

税务官员沦「爆料者」？ 联盟硬起来状告记者与公仆

纳税者联盟指出，泄露课税资讯是违法行为，车银优的税务调查细节若非内部公务员非法外流，媒体根本无从得知。 联盟预告将针对涉嫌泄密的「身分不明公务员」以及「首发记者」，依违反《个人资料保护法》及《刑法》中泄露公务秘密之嫌疑提告，并点名国税厅长怠忽职守，放任泄密文化伤害纳税人权益，督促国税厅揪出泄密公务员并予以严惩。





避税不等於逃税！遭扣「纸上公司」帽子有违无罪推定

联盟在上个月的发布资料中曾指出：「避税是纳税人的权利，其特性是若成功则是『节税』，若失败则被视为『逃税』。」联盟引用美国联邦最高法院裁定反击，强调：「纳税人在法律允许范围内，减少或避开应缴税额的法定权利，绝对不容质疑。」

联盟认为将车银优母亲名义设立的法人定性为「纸上公司」有违无罪推定原则，并以过去「NeNe炸鸡」类似案例最终获判无罪为例，呼吁各界谨慎发言。

「名誉谋杀」不可长！批国税厅税法混乱

纳税者联盟强调：「『被追缴税款 = 应受指责』的等式并不成立。」相反地，他们指出国税厅制定出连专家都难以理解的税法，且未事先充分引导，事后才以此开罚极不公平，愤怒直言：「仅因被追缴税款就将其斥为逃税者，是出於无知的名誉谋杀。」



车银优谦卑发声：诚实接受最终判定

据悉，车银优於去年 7 月接受了国税厅的高强度非定期税务调查，近期传出其被追缴超过 200 亿韩元税金。 国税厅认为，车银优母亲设立的法人是实际上并未提供劳务服务的纸上公司，车银优与其签署经纪委托契约，意图适用比最高 45% 所得税率低 20 个百以上的法人税率。

面对铺天盖地的负面舆论，车银优已於上月 26 日透过社群平台发声自省，强调身为大韩民国国民，会反省对待纳税义务的态度，并承诺诚实接受机构的最终判定。

