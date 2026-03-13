国民女团 I.O.I 9人体制回归在即！出道10周年官方帐号未关注康美娜，引发韩网热议

国民女团 I.O.I 终於要回归啦！近期不仅宣布了回归演唱会行程，还开通了10周年官方 IG 帐号，引发粉丝期待。

Swing娱乐日前宣布，I.O.I 将以9人体制回归（林娜荣、金请夏、金世正、郑彩娟、金素慧、俞琏静、磪有情、金度延、全昭弥），目前正积极准备全新专辑。由於康美娜与周洁琼因既定行程无法参与，本次回归将缺席两名成员。



近日，Swing娱乐也公开出道10周年纪念演唱会 《LOOP》 的巡演日程，象徵「重逢与全新开始」。I.O.I 将於5月29至31日在首尔蚕室室内体育馆开启巡演，之后前往泰国曼谷、香港等亚洲主要城市。Swing 娱乐表示：「这次演唱会不只是重聚舞台，更是 I.O.I 与粉丝再次面对面的特别时刻。」



此外，I.O.I 也开通10周年的官方 IG「ioi_10th」，在11个关注中仅追踪10名成员及过往官方活动帐号，但康美娜未被关注（有网友指出她原本有被关注，但后来取消了），消息也在韩网引发热烈讨论。



韩网友纷纷留言：「是本人表明拒绝的意思吗？ 总之是有理由的」、「也有可能不做啊！解散已经几年了」、「只想当演员吗」、「可能是因爲还没有站稳演员的位置吧」、「跟成员们私下见面相处得很好，看来不想在正式活动中被提及啊」、「关注周洁琼、只有康美娜关注，确实很奇怪」、「如果不另外活动的话，有必要关注吗？ 各自好好过就可以了」、「周洁琼被关注更神奇」、「一定要关注吗」等，展开热烈讨论。



