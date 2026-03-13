浓妆也遮不住女神美貌！韩佳人挑战中国网红妆，华丽造型曝光，韩网狂赞：脸比妆还亮眼、太漂亮了

演员韩佳人近日在中国上海挑战「网红妆」，以压倒性的美貌再次成为话题。

12日，韩佳人的 YouTube 频道《自由夫人韩佳人》公开一支标题为「如果脸本身就很有趣的韩佳人去试试上海网红妆？」的影片。影片记录她与制作团队前往中国上海旅行，并在当地体验近期十分流行的「网红妆」造型的过程。

近来，在中国旅客之间体验网红妆成为热门行程之一，而韩佳人也为了回应订阅者长久以来希望看到「更华丽妆容」的要求，亲自挑战这种风格。她笑说：「最近网红妆很流行，觉得自己不能落后，所以决定来试试看。」言语间充满期待。



韩佳人特地前往上海的造型店，抵达后亲自挑选服装并开始化妆。在过程中，她还展现流利的中文实力，让现场气氛相当热络。一位化妆师更表示自己曾看过她过去主演的电视剧《魔女游戏》，并连声赞叹：「和20年前完全没有变，真的太漂亮了，皮肤也非常好。」面对对方不断称赞她的美貌，韩佳人则谦虚地笑说：「我变了啦，我儿子都8岁了。」



随后完成的网红妆，以粉色调与闪亮装饰为主，整体造型十分华丽，再搭配充满中国风的华丽服装与丰富发饰，展现与平时截然不同的魅力。看到完成造型后，韩佳人也忍不住感叹：「这真的是华丽的极致，好像没有比这更华丽的了！」变身为网红风造型后，她还前往上海知名景点豫园拍摄照片，展现宛如古典美人般的氛围。



影片公开后，也在网路上掀起热烈讨论。网友们纷纷留言表示：「怎么那么漂亮」、「不管装饰多么华丽，脸还是最华丽」、「真是绝代佳人」、「不是 AI 吗」、「影片中真的好漂亮」、「脸比那个华丽的头发还要华丽，我只看到脸」、「韩佳人真的是我心目中的最美」、「网红妆容中见过的最漂亮的」、「化妆的人看起来很开心、拍照的人也是」、「哇... 五官竟然能存活在妆容里」、「第一次觉得这个妆容不夸张」、「中文还说得这么好」等，对她的美貌与气质赞叹不已。

