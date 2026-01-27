高胤祯「人生胜利组」轨迹曝光！「10年前封面嫩模」旧照「出土」，美术系清纯样貌惊呆剧迷

高胤祯《爱情怎么翻译？ 》人气暴涨，IG粉丝激增百万，突破千万大关，剧中高冷女明星剧外被挖出「超嫩大学生」旧照，与让网友大喊「怎么只有我老了」！

韩国杂志《大学明日》近日搭上「十年挑战」热潮，在官方SNS上公开了2016年多位封面模特儿的旧照，引发热议。 其中，因主演Netflix热播爱情喜剧《爱情怎么翻译？ 》而人气直线攀升的女星高胤祯（高允贞），其学生时代的青涩模样意外成为焦点。公开的照片中，当时仍是首尔女子大学现代美术系15级学生的高胤祯，身穿粉色卫衣，留著一头中长发，对镜头露出灿烂笑容，整体散发著比现在更为活泼、青涩的学生气息。



另一个引发关注的「模特儿」是男星张东润，他当时是汉阳大学经济金融学系11级学生，身著棕色针织衫，照片旁还被P上了一句幽默的旁白：「又仅自己变老了吗？」，逗乐了广大网友。



《大学明日》封面素来有「明星孵化器」之称。 早在2023年，就有网友发现许多当红女星，如因《黑暗荣耀》走红的辛睿恩、《财阀家的小儿子》的朴智贤，以及主演《Sweet Home》的朴圭瑛，都曾担任过该杂志的封面模特儿。本次公开的明星10年前旧照还有演员崔熙珍、《单身即地狱4》嘉宾的李有珍、以及恋综《Heart Signal 3》的李佳欣等人。



对比十年前的青涩学生照，高胤祯如今凭藉Netflix作品迎来了事业高峰。 她在《爱情怎么翻译？ 》中饰演顶流女星，与金宣虎展开一段罗曼史。 该剧在Netflix非英语节目排行榜上名列前茅，观看次数已累计超过400万次，成功将她推上一线女星行列。



看著这些如今在演艺圈、综艺界发光发热的面孔，当年的青涩模样更显珍贵，也让网友们感叹时光飞逝。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻