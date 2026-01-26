神仙阵容！《For Hands》「双男神对决」宋江vs李浚荣！钢琴天才兄弟情+宿敌，2026年末「Bromance CP奖」预定

期待值破表！tvN预计在2026年下半年推出的全新青春音乐剧 《For Hands》，近日公开了超华丽主演阵容，确认由宋江、李浚荣、张圭悧三位人气演员领衔，将演绎一段关於天才们既强烈又灿烂的青春交响曲！

这部剧以一座只招收音乐天才的艺术高中为背景，描绘一群青少年之间的友情、爱情、竞争与成长故事。 幕后团队也超强，由执导过《任意依恋》、《秘密森林2》等作的朴贤硕导演，与编写《绿色妈咪会》的辛珆源编剧联手，再加上这组高颜值、高人气的演员阵容，简直是「王炸组合」，让人想不关注都难！

宋江：钢琴天才「姜飞傲」：完美主义的音乐王子

宋江这次饰演钢琴神童「姜飞傲」，是个拥有贵族般外貌、学业和琴艺都从未丢掉第一名的完美主义者。 他不仅天赋过人，练习也从不懈怠，被誉为是能横扫世界三大音乐比赛的未来之星。 然而，他的音乐人生却因为遇到了一位足以动摇他一切的「对手」而产生巨变。 宋江将如何诠释这位努力型天才内心的挣扎与成长，超级值得期待！



李浚荣：钢琴天才「崔正耀」：隐藏光芒的叛逆灵魂

李浚荣则扮演姜飞傲的对手——另一位钢琴天才「崔正耀」。 这个角色因为过去不幸的环境，一直逃避著自己的才华。 他突然进入这所天才云集的艺术高中后，偶然遇见了那位曾让他内心悸动的钢琴天才（没错，就是宋江的角色！），从此陷入微妙的情感波动。 李浚荣将如何展现这个角色重新绽放天赋的过程，也让人超级好奇！



张圭悧：中提琴专才「洪才仁」：拥有绝对音感的温暖挚友

前女团成员出身的张圭悧，这次将变身拥有敏锐听觉的中提琴专才「洪才仁」。 她能瞬间捕捉优美旋律，拥有卓越的音乐感，一直在寻找能满足自己耳朵的音乐，却总是遇不到。 因此，她从小就成为了唯一能满足她听觉的「姜飞傲」的音乐头号粉丝与支持者，是他身边可爱又可靠的挚友。 张圭悧这次的新角色形象，也让人眼睛一亮！



这三位拥有顶尖音乐才华的年轻人——姜飞傲、崔正耀、洪才仁，将在这所艺术高中里激烈碰撞、共同成长，为观众带来满满的悸动与能量。 从竞争开始的友谊、悄然萌芽的浪漫情愫，到他们共同奏出的华丽乐章，《For Hands》绝对会是一场满足观众「眼睛与耳朵」的盛宴！

三位主演将携手创造出怎样灿烂的青春和声？ 锁定2026年下半年首播的tvN新剧《For Hands》，我们一起拭目以待！

