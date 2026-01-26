《Running Man》刘在锡自称「AI时代的第一美男」，宋智孝毒舌回呛：照照镜子吧！

美貌王座之争开打！刘在锡＆宋智孝在《Running Man》上爆笑互呛，宋智孝一句话就让全场笑翻。XD

25 日傍晚播出的 SBS 综艺节目《Running Man》，邀请到了SBS奇幻韩剧《今天开始是人类》的主演金惠奫＆罗门出演，并呼应剧情的策画出为了争夺「尾巴」而展开的「今天开始是九尾狐但是」竞赛项目。



当天开场，RM成员刘在锡与宋智孝为了「美貌王座」展开了一场心理战。宋智孝表示：「守著我的位置守了一千年，真的很辛苦。即使到了今天，我的外貌依然如昔。」相当自信的展现个人美貌，不愧是RM的门面担当。



不过，刘在锡则主张：「时代已经改变了！你或许是活了一千年的九尾狐，但在 AI 时代，由 AI 选出的第一美男就是我。」这个消息也不是空穴来风，毕竟我们大神在年末拿下了「SBS脸蛋奖」，完全是实至名归！



对此，宋智孝回击道：「那个 AI 一定出问题了，怎么可能选你这种狐狸？看看你自己的脸吧。」直接把镜子凑到刘在锡的面前，刘在锡也瞬间被击败，一句话让现场瞬间爆笑。

▼智孝不只有美貌，力气也比男生还大！直接压制住刘在锡的《Running Man》片段_friDay影音韩综线上看



