《柔美的细胞小将3》4月13日回归！金高银最新海报曝光，与「年下男」金载原的心动恋情即将展开！

《柔美的细胞小将3》（由美的细胞小将3）确定要在4月13日回归啦！「柔美」金高银的全新海报也已公开，超可爱笑容引爆期待！

《柔美的细胞小将》改编自同名人气网漫，讲述成为明星作家的「柔美」，以及始终只为柔美而活的细胞们再次成长、像往常一样恋爱的故事，是一部能引发共鸣、让人「细胞都被唤醒」的浪漫喜剧。



即将推出的第三季，将聚焦於历经努力后成功成为明星作家的「柔美」。从原本平凡的上班族、怀抱作家梦想开始，柔美一步步靠著努力与坚持实现梦想，最终成为深受读者喜爱的浪漫小说作家。不过，虽然事业发展顺利，她在爱情方面却依然困难重重，细胞们也彷佛进入暂时的「休眠期」，没有任何让人心跳加速的变化。直到新角色「申驯鹿」登场，才为柔美的生活带来全新的刺激与转折。

公开的海报中，再次回归的柔美露出可爱又灿烂的笑容，吸引所有目光。文案「好久不见，心都软软的这心情」暗示著柔美的细胞小镇将再次被新的故事掀起波澜。上季大活跃的爱情细胞，以及作家细胞、陪伴柔美哭笑的本心细胞、感性细胞、自尊心细胞等，这些只知道柔美的可爱细胞们也都将回归！更有新细胞登场，头上戴著爱心、手持象徵第三季的数字「3」，引发观众好奇会带来什么精彩表现。



而金载原饰演的「驯鹿」是朱莉文学社新任 PD，他成功的浪漫小说作家，但在爱情上仍笨拙，将与柔美展开心动的姐弟恋，让观众充满期待！此外，全锡浩、崔丹尼尔、曹惠晶、美岚、朴世仁，以及特别出演的成智娄、尹宥善、李侑菲，也将为剧集增添更多看点。



另外，《柔美的细胞小将3》将於4月13日起，每周一下午6点在 TVING 独家先行公开两集；同时，tvN 将於每周一、二晚上8点50分播出一集。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻