「夺冠热门落败→倒数第一反而晋级」韩综《天下面包：Bake Your Dream》爆出意外不到的场面！

韩国烘焙生存节目《天下面包：Bake Your Dream》以难以预测的剧情发展与充满破格创意的点子对决，掀起观众们的热烈讨论。8日播出的第6集最高瞬间收视率达到1.3%，节目呈现挑战者们将熟悉的国民零食重新变身为天马行空料理的激烈对决，过程相当刺激精彩。

一对一挑战赛，谁胜谁负都难以预料！

（雷）当天节目的最大看点，莫过於「黑马逆袭」与「老将受挫」交错上演的意外时刻。首先在酥皮面包对决中，原本被视为强力夺冠热门的李弘奎，竟然败给李惠成，出现令人震惊的结果。李弘奎推出获得高度赞赏的「酥皮金莎朱古力」，但李惠成的基督山三明治更加附合主题，清楚呈现「酥皮面包」的外观及味道，最终获得评审团的选择，成功取得逆转胜利。



被称作是「提前上演的决赛」的朱古力批（巧克力派）组对决同样让人紧张到手心冒汗。20年前曾是知名餐厅菜单开发者的「骊州自然人」吴承根，以黑米与柚子打造健康风格而获得好评；但张景珠在朱古力批中加入红豆粉与棉花糖，精准命中带有复古潮流感的口味，其作品「Q弹蒸糕面包」最终以仅一票之差胜出，也展现了生存赛残酷的一面。



另一方面，也有展现压倒性实力、稳住位置的强者。被挑战者们选为最不想对上的第一名对手尹华映，轻松击退气势十足的新秀崔正勋。崔正勋以韩式甜米酿制作果冻与鲜忌廉（奶油）发动攻势，但尹华映则以法式甜点「巴巴OCK」重新诠释甜米酿的精致料理风格，最终获得评审全票一致的胜利。



此外，还有击败将猪排与鲜忌廉面包结合的破格料理「鲜忌廉面包猪排」的金镇叙作品「艾草＆白雪糕忌廉面包」，



以及作为黑马急速窜起的周荣硕作品「红豆蓬松球」，打败拥有20年资历、被称为「烘焙界崔康禄」的林东锡等，每一场都宛如决赛般的高水准对决接连上演，让人看了目不转睛，口水直流！！



特别是在节目尾声，强力夺冠热门赵松雅与被称为「烘焙界爱迪生」的郭东旭，以「栗米脆棒点心」为主题展开难以预测的激战，将观众对下一集的期待推向最高点。





观众们纷纷表示：「就像画面里的面包一样Q弹紧张的比赛」、「现在星期日晚上就是为了看《天下面包》而活」，反应相当热烈。在接连爆出意外结果的情况下，究竟谁能拿下准决赛门票，也备受关注。

▼早先第3集的精彩片段回顾：



《天下面包：Bake Your Dream》第7集将於3月15日星期日晚上10点50分（香港时间）播出，香港观众也可上VIU观看最新集数。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

