近万名E.L.F齐聚高雄！Super Junior感受高雄各处SUJU包围的狂热！成员高喊「高雄起来！」

韩流帝王Super Junior已是三度在高雄开唱〜来台湾像是回另一个家的他们，一见到大家总是大喊「我回来了！」也从1月23日晚间揭开一连举办3天演唱会的序幕，场场都吸引近万名E.L.F进场同欢。

为了迎接Super Junior的到来，高雄市政府也於高雄流行音乐中心、爱河、美丽岛捷运站、旅运中心等四大地标推出「20周年SUPER LIGHT灯光装置」，点亮象徵SJ宝蓝色灯光，高雄巨蛋站还有成员个人月台以及限定专属列车，让E.L.F在演唱会前都能沈浸其中。



演唱会以〈Twins〉、〈U〉、〈It's you〉等歌曲揭开序幕，成员们无不使出浑身解数搞笑，神童向粉丝们大喊「我爱你们！」，厉旭则是看到大家这么有精神，喊出他的招牌台词「有信心吗？！」，东海直接抛出飞吻，引爆现场E.L.F尖叫，艺声也表示看到这场面就没遗憾了！而始源则是为自己的感冒向大家致歉，自责应该要做好自我管理，此时没想到圭贤竟在旁边补刀：「对！对！」，让现场又是一阵爆笑。



圭贤来到高雄除了记得秀台语「哇洗圭贤」外，还提醒大家「你们不能累！母汤喔！」非常接地气，相隔多年才来高雄的希澈，则是因为后台应援而大喊「我爱鼎王」，银赫则唱起他的solo 歌曲〈Say My Name〉，现场也随即喊起应援。轮到队长利特时，他照惯例先拉长音呼喊「高雄～！我以为台北对我们狂热，原来高雄也这么狂热！听说从上周开始，过马路就能看到SUJU歌词、地铁也是SUJU，全部都是SUJU！我回来了！」难掩兴奋惊喜之情。



而每次台湾粉丝的应援都让SJ成员相当期待，这次也不例外，第一天准备了写著「到现在只有一点喜欢」与「骗你的，喜欢到停不下来」的应援手幅。第二天则是由东海注意到台下写著「守护哥哥们走的每一条盛开花路」的应援手幅，向各楼层挥手致意，表示能清楚感受到大家的心意。演出进入中段时，成员高喊「高雄起来！This is 高雄 time！」，〈D.N.A〉、〈Rockstar〉等歌曲接连登场，全场跟著起立应援。银赫也戴上有色镜片亮相，引发全场尖叫，〈A-CHA〉由圭贤负责收尾，以稳定的歌声撑完整段演出。



第二天安可时，近万名 E.L.F 齐声喊出「SU・PER・JU・NI・OR」，并配合人体波浪。成员换上高雄限定周边 T-shirt 再度登台，献唱〈MARRY U〉，最后一句「你愿意嫁给我吗？I do」由神童接棒完成。演唱会在〈FINALE〉与二安〈Wonder Boy〉中画下句点。

