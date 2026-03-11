又是你！「签名簿惯犯」再现江湖！池昌旭巴黎街头二度「行窃」粉丝笔记本，全网笑翻：这是惯犯了

韩星池昌旭又调皮了？ 最近这哥们儿因为「粉丝签名簿强夺事件」再度冲上热搜，引发网友一片热议！

事发地在浪漫的法国巴黎，池昌旭为了出席26 F/W巴黎时装周的Tom Ford大秀现身街头。 面对在外场苦等的粉丝，我们暖男小池一开始当然是笑容满面、有求必应，亲切指数破表。 只见他接过粉丝的笔记本，刷刷刷地签下大名，一切看起来都是那么的岁月静好......

等等！签完名后，剧情突然走歪！只见他潇洒地把笔还给粉丝，但手上的笔记本...... 竟然就这样被他「顺手牵羊」、头也不回地带走了！留下一脸错愕的粉丝在风中凌乱。



지창욱 인성논란 두번째 -파리편-

리볼버 무인때 싸인 먹튀로 논란이던 인성

파리에서 또.. 이오빠 손버릇(? 안되겐네

싸인 줬다 뺏지 말라그 ㅋㅋ

그때나 지금이나 얼마나 정신없는지를 보여줌 ㅋㅋ

그와중에 너무 해맑기:)

멋지고 귀엽고 혼자 다하는 남성#지창욱 #파리패션위크 pic.twitter.com/WOtwJFijyu — Rani (@cw_8775) March 6, 2026

等等党这就觉得很眼熟了吧？ 没错，咱们池演员可是有「前科」的！早在2024年，他在电影《左轮手枪》的舞台问候时，就曾对一名粉丝做过一模一样的事：签完名后只还笔，把人家整本笔记本给A走。 当时大家还觉得这「天然呆」的反差萌很好笑，经纪公司甚至发公告要寻找那位被「抢」的粉丝，上演一场寻人启事大戏。



时隔两年，没想到「签名簿强夺犯」再度出手，一度被网友们调侃为「池昌旭人品争议」在网路上公开，粉丝们笑炸裂，纷纷在网上留言：「这是惯犯了吧！」、「这次是在国外，是要怎么还给人家啦！」、「新型态笔记本窃盗案？」、「心疼那位粉丝，那可是有我欧巴签名的珍贵本本啊~」、「虽然很同情，但我还是忍不住笑了，真的可爱到犯规！」



不过玩笑归玩笑，这位「窃贼」的事业可是一刻没闲著。 据悉，池昌旭接下来将搭档女神全智贤，出演JTBC新剧《人类X九尾狐》（暂定名）。 这部剧讲述诱惑人类的危险九尾狐（全智贤 饰）与吸引妖怪的人类（池昌旭 饰）在命运交错点相遇的未知浪漫喜剧，预计将於3月中旬正式开拍。 只能说，期待新戏的同时，也希望池昌旭这次能把巴黎「顺手牵羊」带回来的签名簿，好好地物归原主啊！

