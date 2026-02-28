SM 传奇「点金手」现身《刘 QUIZ》！揭 EXO KAI、RIIZE 元彬封神内幕：呕吐也要练、2 万小时堆砌的「疯子毅力」

韩国顶尖娱乐龙头 SM 娱乐，背后推手终於露面！由「国民 MC」刘在锡主持的《刘 QUIZ ON THE BLOCK》，下集邀来在 SM 效力 22 年、曾成功打造无数天团的传奇中心长尹熙俊。 她不仅分享了选拔偶像的独到眼光，更点名 EXO 的 KAI 与 RIIZE 的元彬是她见过「最有毅力的练习生」。

「红唇黑衣」魔鬼教练！元彬认了：第一次见面好怕

尹熙俊在职期间一手提拔的团体横跨多个世代，从 Super Junior、少女时代、SHINee、EXO、NCT 到 Red Velvet、aespa、RIIZE，战绩彪炳。

RIIZE 成员元彬回忆起被挖角后，独自从蔚山搭火车到首尔，正是尹熙俊亲自接应：「她一见面就帮我戴上口罩，当下真的觉得有点害怕、不知所措。」KAI 也异口同声地笑说，当年的尹中心长气场相当强大：「她穿著黑色外套、涂著红唇，对我们进行 『事实暴力』。」每一句点评都直接戳中痛处，让人无从反驳。



KAI 练到呕吐、元彬躲起来哭：比别人更拚才能不凡

尹熙俊强调，比起天赋，她更看重「毅力」与「发展可能性」。 在无数练习生中，EXO KAI和RIIZE元彬KAI 与元彬的毅力让她印象最深。

EXO KAI 回忆练习生时期的疯狂：「当前辈姐姐们下班时，我会先躲起来，等大家走了再跑出来练习，最后直接睡在公司。」甚至被公司下令停止练习、强制休息，仍偷偷回练习室：「评鉴时偶尔会呕吐，但我是一边吐、一边继续跳。」



RIIZE 元彬同样抱持著孤注一掷的决心：「我认为如果做得跟别人一样，就只能成为和别人一样的人，所以感受到更加强迫的压力。」元彬拼命练习，压力大到偷偷落泪：「评鉴时一直被夸会成为巨星，感到很害羞，於是抱著希望继续死命练习。」



超越一万小时定律！KAI：没见过比我晚回家的人

早在 2014 年，年仅 20 岁的 KAI 接受访问时就曾展现惊人的觉悟。 他表示练习生时期几乎不给自己放假，中秋节也在练习室度过，三天连假只有吃饭和练习这两件事：「我每天第一个到、最后一个走，练习生时期没见过比我更晚回家的人。」他估算自己的练习时数早已超越「一万小时定律」，甚至直逼两万小时。

从国小开始接触爵士舞与芭蕾的 KAI，将热爱化为原动力，他感性分享：「如果忘记初心，练习就会变成压力。 所以我时刻提醒自己，是因为喜欢跳舞唱歌才开始的。」



网民赞叹：KAI 是神、元彬是努力的代名词！

影片公开后迅速涌入大量留言，纷纷对KAI和元彬表示钦佩：「原来元彬一直以巨星为目标，中心长的影响真的很大...... 谢谢中心长栽培他ᅲ」、「元彬一直不满於现状、对自己和舞台十分严格、努力做到更好，真的非常帅气」、「『KAI 是神』这句话真的不是随便说说的...」、「那时候的小钟仁（KAI 本名）好让人心疼又好争气，难怪能有现在的 KAI，真的令人尊敬」、「 KAI能获得前辈后辈的喜爱和尊敬，不只因为他在舞台上的精彩表现，更因为业内人士都知道他在背后付出了多少血汗努力」。

